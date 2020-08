Regeringen vil give danskere med mange års hårdt arbejde ret til tidlig folkepension, men hårdt fysisk arbejde er ikke nødvendigvis det eneste, der trykker danskerne, viser en omfattende kortlægning af danskernes arbejdsmiljø.

Hvad vil det sige at have et hårdt arbejde, og hvem føler sig egentlig mest slidt?

Det spurgte Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) knap 38.000 beskæftigede danskere om i 2018.

Svarene bygger på deltagernes egen oplevelse af bl.a., om deres nuværende arbejde er fysisk hårdt, om de har følt sig stressede inden for de seneste to uger, og hvordan de vurderer deres egen arbejdsevne.

Regeringen vil give danskere med mange års hårdt arbejde ret til at komme på folkepension før den officielle folkepensionsalder.

Den nye rettighed er udformet, så den målretter sig mod ufaglærte og faglærte grupper, mens mellemlange eller lange videregående uddannelser i sig selv betyder så sen indtræden på arbejdsmarkedet, at folkepension før tid ikke ser realistisk ud.

Men mens det er hårdt at kravle rundt på et tag som tømrer, kan arbejdet som gymnasielærer slide på andre måder.

Læs danskernes svar her:

Størst grad af fysisk hårdt arbejde:

Tømrere og snedkere

Murere, vvs’ere m.fl.

Slagtere, bagere og fiskehandlere

Malere

Kokke og tjenere

Mindst grad af fysisk hårdt arbejde:

IT-konsulenter

Jurister

Revisorer, rådgivere og analytikere

Regnskabsmedarbejdere

Bogholdere



Mest stress inden for de seneste to uger:

Socialrådgivere

Læger

Gymnasielærere

Passagerservicemedarbejdere

Undervisere og forskere ved universiteter

Mindst stress inden for de seneste to uger:

Bygge- og anlægsarbejdere

Militærpersonale

Tømrere og snedkere

Jord- og betonarbejdere

Lastbilchauffører





Bedst selvvurderet arbejdsevne:

Ledere

Naturvidenskabelige akademikere

Revisorer, rådgivere og analytikere

Farmaceuter, tandlæger og dyrlæger

Regnskabsmedarbejdere

Dårligst selvvurderet arbejdsevne: