Nej til coronapas kan koste fyring og dagpenge eller kontanthjælp

Hvis man nægter at vise coronapas, kan man blive fyret, og for ledige i aktivering kan det betyde stop for dagpenge eller kontanthjælp.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Fredagens lynaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne om coronapas på arbejdspladserne kan få kontante konsekvenser for medarbejdere, der ikke vil fremvise coronapas eller efterleve krav fra arbejdsgiveren om at lade sig teste for corona.

Det fastslår fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye.

»Det vil få helt almindelige ansættelsesretlige konsekvenser, hvis man ikke efterlever et krav fra arbejdsgiveren. Og ja, det kan i yderste konsekvens også betyde fyring, men det er jo ikke derhen, vi skal,« siger han.

Den nye aftale kan også få konsekvenser for ledige på dagpenge eller kontanthjælp, der er i aktivering i en virksomhed, som vælger at indføre krav om coronapas.

»Hvis du f.eks. er i virksomhedspraktik i Bilka, og Bilka vælger at indføre coronapas, og du så nægter og derfor ikke kan komme på arbejde, så stopper dagpengene eller kontanthjælpen,« siger Mattias Tesfaye.

Alle virksomheder helt ned til den lille kiosk kan ifølge Mattias Tesfaye vælge at bruge den nye mulighed for at kræve coronapas af medarbejderne.

Arbejdsgiverne kan også vælge at kræve test af medarbejderne, da aftalen samtidig genindfører den mulighed for testkrav, som arbejdsgiverne havde indtil 1. november. Det kan f.eks. være CE-godkendte selvtest på arbejdspladserne.

Foreløbig gælder aftalen om coronapas og test i en måned, ligesom Folketinget indtil videre har opklassificeret corona til igen at være en samfundskritisk sygdom i en måned.

Inden aftalen kan blive til lov, skal den igennem hastebehandling i Folketinget i løbet af næste uge. Mattias Tesfaye opfordrer dog medarbejdere og ledelse til lokalt allerede nu at indgå frivillige aftaler om coronapas, hvis det er et ønske på virksomheden.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, bekræfter, at aftalen om coronapas i sidste ende kan betyde fyring.

»Det er jo ikke der, vi skal hen, og jeg håber selvfølgelig, at man kan aftale sig frem til løsninger lokalt, men der er ingen tvivl om, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er nødt til at sige, at godt 75 pct. af befolkningen er vaccineret, så det er en mindretal, vi taler om, og der er heldigvis gode muligheder for at blive testet. Vi vil som lønmodtagere gerne tage ansvar for at være med til at sikre et sundt arbejdsmiljø, og at vi undgår en ny nedlukning af samfundet,« siger hun.

Vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, Pernille Knudsen, forventer, at mange virksomheder vil gøre brug af muligheden for at kræve coronapas.

»Det har været et meget stort ønske blandt mange af vores virksomheder. De har følt sig magtesløse, og mange kommer helt sikkert til at gøre brug af det,« siger hun.