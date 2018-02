Det er dyrt at indfri billånet i utide

De årlige omkostninger i pct. kan stige 71 pct. på to år.

Den laveste rente er ikke nogen garanti for, at man får det billigste billån. Indfrier man lånet i utide, stiger de årlige omkostninger så meget, at der er tale om en regulær gebyrfælde, mener Mybanker.

Mybanker har sammenlignet et billån fra Volkswagen til en rente på 1,95 pct. med et lån fra Coop Bank med en rente på 5,95 pct. Udgangspunktet er, at lånet indfris i utide.

Lånet er på 120.000 kr. med 40.000 kr. i udbetaling. Hos Volkswagen er den månedlige ydelse 1.764 kr., og årlige omkostninger i pct., ÅOP, på 6,38 pct.

Den store forskel på renten og ÅOP indikerer, at der betales en del gebyrer, og hvis man regner baglæns, kan man estimere gebyrerne i forbindelse med etablering til cirka 18.500 kr.

Hvis lånet indfris før tid, skal man derfor også indfri de gebyrer, der er betalt ved oprettelse. Ved indfrielse efter to år, skal der betales over 100.000 kr. for at indfri lånet, selv om man allerede har betalt mere end 36.000 kr. i afdrag.

Det betyder, at du samlet kommer til at betale 143.195 kr. for at have lånt 120.000 kr. og indfriet efter to år. På den måde bliver ÅOP 10,95 pct. i stedet for de forventede 6,38 pct.

Billån: Volkswagen, rente 1,95 pct.

Indfrielse, måneder ÅOP 72 6,48% 60 6,76% 48 7,34% 36 8,47% 24 10,95% 12 19,01%

Hvis man i stedet låner pengene et sted uden gebyrer – f.eks. Coop Bank - er renten 5,95 pct., ydelsen er 1.749 kr., og ÅOP er 6,1 pct.

De to lån koster over 84 måneder stort set det samme, men fordi billånet har høje etableringsomkostninger og lav rente, bliver ÅOP høj, hvis det indfries i utide.

Billån, Coop Bank, rente 5,95 pct.

Indfrielse, måneder ÅOP 72 6,08% 60 6,08% 48 6,08% 36 6,08% 24 6,08% 12 6,08%

Kilde: Mybanker

I ÅOP er medregnet etableringsgebyrer, månedlige gebyrer og andre omkostninger forbundet med lånet. På den måde omregnes alle omkostninger inkl. rente til et enkelt tal, der er nemt at sammenligne.

ÅOP kan være misvisende, hvis man indfrier et lån før løbetiden er udløbet. Og det er der ifølge Mybanker mange, der gør.

Mybanker betegner en ÅOP-stigning som en gebyrfælde. Derfor er der ekstra god grund til at holde øje med, om der er høje etableringsomkostninger, og det er der ofte for billån.

Står man med valget mellem to lån med samme ÅOP, er det som udgangspunkt en fordel at vælge det lån, hvor renten er højest og etableringsomkostningerne lavest, lyder rådet fra Mybanker.