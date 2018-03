Kriseramt forsikringsselskab fik advarsel: Nu lukker det

Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke med sikkerhed vil kunne udbetale erstatninger til kunderne.

Forsikringsselskabet Alpha Insurance lukker og slukker. Det sker, kort tid efter at Finanstilsynet gav det tabsramte forsikringsselskab en stor advarsel.

På sin hjemmeside oplyser Alpha Insurance, at selskabet er trådt i solvent likvidation. Det betyder, at driften vil blive afviklet.

Beslutningen blev truffet søndag, efter at Alpha Insurances primære genforsikringsselskab fik suspenderet sin A-rating.

»Dette betyder at selskabet og dets aktiviteter nu er under afvikling. Selskabet er på nuværende tidspunkt solvent, og vil derfor honorere alle krav. Udbetalinger på skader vil fortsat blive gennemført og forsikringsaftaler bliver opretholdt. Selskabet kan kontaktes på sædvanlig vis og vil fungere som hidtil,« oplyser Alpha Insurance på sin hjemmeside.

Dagen inden, lørdag den 3. marts, besluttede bestyrelsen i Alpha Insurance at stoppe med at tegne forsikringer.

Problemerne i Alpha Insurance har været tydelige gennem længere tid. Regnskaberne fra selskabet har været plaget af store underskud, og i februar meddelte Finanstilsynet, at det havde fokus på forsikringsselskabets metode til at afsætte hensættelser og til at opgøre det såkaldte solvenskapitalbehov.

Finanstilsynet gav Alpha Insurance påbud om at nedregulere to tilgodehavender med 35,6 mio. kr. Finanstilsynet forventede, at nedreguleringen ville gøre Alpha Insurance ude af stand til at dække solvenskapitalkravet.

»Selskabet vil i givet fald blive påbudt at udarbejde en genopretningsplan,« lød det.

Selv om Alpha Insurance oplyser, at det er stoppet med at tegne nye forsikringer, har Finanstilsynet mandag morgen udstedt et såkaldt tegningsstop mod Alpha Insurance.

»Det skyldes, at selskabet fortsat har sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, og at Finanstilsynet finder det afgørende at sikre, at selskabet ikke på et senere tidspunkt har mulighed for at starte nytegning op på ny,« skriver tilsynet, der vurderer, at selskabet ikke med sikkerhed vil kunne udbetale erstatninger til kunderne.

Alpha Insurance havde i 2016 præmieindtægter for 1,3 mia. kr.