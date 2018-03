Husk at tilmelde dig folkepensionen, ellers får du den ikke

Pensionsselskab varsler nu kunderne, før de når pensionsalderen.

Du får ikke længere besked om, at du skal ansøge om folkepension i god tid for at få den. Den service sluttede sidste år, og et af Danmarks største pensionsselskaber, Danica, har nu taget konsekvensen og varsler sine kunder fem måneder før folkepensionsalderen. For glemmer man det, kan det blive dyrt.

»Vi kontakter hver måned relevante kunder om at søge folkepension. Vi vil gerne være sikre på, at alle vores kunder ved, at de kan søge om folkepensionen. Folkepensionen er en central indkomst for mange danske pensionister,« siger Tim Smidemann, der er presseansvarlig i Danica.

Man kan faktisk miste mange penge ved at søge folkepension for sent. Mister man eksempelvis tre måneders folkepension, kan det for enlige beløbe sig til næsten 40.000 kr. før skat. Hertil kommer de øvrige ydelser, som folkepensionen berettiger en til.

Sådan får du folkepension ​Du kan få udbetalt din folkepension fra den 1. i måneden efter, at du fylder 65 år.

Du skal selv søge om at få din folkepension udbetalt – pengene bliver ikke automatisk udbetalt til dig.

Du kan søge om at få udbetalt din folkepension fra seks måneder før din folkepensionsalder og til og med den måned, hvor du fylder 65 år. ​​

Du søger om din folkepension på borger.dk/folkepension.

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 61​.

Der er tale om ældrecheck, varmetillæg, helbredstillæg og personlige tillæg, samt de andre rettigheder, der hører til folkepensionsstatus. Det kan være nedsat licens, indefrysning af ejendomsskatter, tilskud til offentlig transport, lempeligere beregning af boligstøtte.

Tidligere fik man et brev fra Udbetaling Danmark, der gjorde den enkelte opmærksom på, at man skal søge om folkepension. Det brev modtager man altså ikke længere.

Hvis man ikke når at søge om folkepension senest i den måned, man fylder 65 år, kan man få folkepensionen udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det kræver dog, at man søger senest den 10. i den femte måned, efter at man er fyldt 65 år. Søger man derefter, får man kun pensionen fremadrettet og har dermed mistet ydelsen i de måneder eller år op til ansøgningen er sendt afsted.

Vil man fortsætte med at arbejde, efter at man er fyldt 65 år, kan man udsætte folkepensionen. Det kræver, at man arbejder minimum 750 timer om året. Det svarer til ca. 14 timer om ugen i gennemsnit. Udskyder man folkepensionen, kan man få mere udbetalt resten af livet.

