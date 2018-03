Boligejere med friværdi kan få billig kassekredit

Selv om etableringsomkostningerne er høje, kan et realkreditlån i visse tilfælde konkurrere med en kassekredit.

Boligejere med friværdi kan sikre sig en billig kassekredit med et realkreditlån. Hvis friværdien er stor nok, kan man få stillet 100.000 kr. til rådighed for blot 48 kr. om måneden, viser en beregning, som bankportalen Mybanker har foretaget.

Udgangspunktet er et afdragsfrit F3-lån i BRFkredit. Der er afdragsfrihed i 10 år, og lånet løber i 30 år.

Hvad koster det at låne 100.000 kr.? Boligen er vurderet til 3 mio kr.:

Hvis du skylder Belåningsgrad Pris for at låne, mdl. udgift efter skat 1 mio. kr. Under 40 pct. af boligens værdi 48 kr. uden afdrag 2 mio. kr. Ml. 60 og 80 pct. af boligens værdi 127 kr. uden afdrag

Satserne er hentet fra BRFs kursliste pr. 5. marts 2018. Kilde: Mybanker

For at slippe med 48 kr. om måneden kræves, at belåningsgraden i boligen er mindre end 40 pct. Dermed falder udgifterne til bidrag betragteligt.

Hvis belåningsgraden ligger mellem 60 og 80 pct. af ejendommens værdi, er prisen 127 kr. om måneden. Efter 10 år, når afdragsfriheden udløber, vil det koste 110.246 kr. at indfri lånet, da der udover de 100.000 kr. også skal betales etableringsgebyrer for lånet. Alternativt kan man begynde at betale afdrag.

Samme lån, men med afdrag, koster 1.012 kr. om måneden med sikkerhed mellem 60 og 80 pct. af ejendommens værdi. Et realkreditlån med afdrag koster stort set det samme pr. måned som billigste lån hos Santander og Coop Bank. Her koster det henholdsvis 1.060 og 1.107 kr. om måneden.

Vil man helt undgå renteusikkerhed, kan man optage et realkreditlån med fast rente. Det koster 1.012 kr. om måneden i BRFkredit for et lån med 10 års løbetid, afdrag og fast rente i alle 10 år.

Hvis man ikke har friværdi eller kan få gratis finansiering i forbindelse med købet, kan man optage et forbrugslån.

Billigste lån fås hos Santander. Her kan man låne 100.000 kr. i 10 år til en rente på 3,90 pct. Det koster 1.060 kr. om måneden. Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) er højere med 5,1 pct. Det skyldes, at der betales 3.000 kr. i etableringsgebyr og 25 kr. i månedligt gebyr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de enkelte låneudbydere foretager en individuel kreditvurdering. Selv om man bliver godkendt til at låne, er det ikke sikkert, at man får tilbudt den laveste rente, lyder det fra konsulent i Mybanker, Erkan Olgun.