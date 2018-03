Mange glemmer pensionen, når de får lønforhøjelse

De fleste danskere ønsker at bevare deres sædvanlige levestandard, når de går på pension.

En lønforhøjelse mærkes mest, lige efter man har fået den. Derefter vænner man sig til den og skruer forbruget i vejret. Så hvis ikke opsparingen følger med op, kan det ikke lade sig gøre at bevare sin levestandard, når man går på pension.

Jo tidligere, man får justeret sine pensionsindbetalinger, desto billigere bliver det at sikre sin levestandard i pensionsalderen, viser beregninger fra Danica.

»Det er måske overraskende, at man skal tænke over at indskyde noget mere på pension, når man får en lønstigning. Helt overordnet skal man spare mere op, jo mere man tjener, da folkepensionen udgør en mindre andel af pensionen for danskere med højere indkomster end for danskere med lavere indkomster,« siger seniorøkonom i Danica, Mads Moberg Reumert.

For at sikre sin levestandard skal man sørge for at have en samlet udbetaling fra pensionsopsparing, fri opsparing, friværdi, og offentlige ydelser på 80 pct. af den løn, man har lige før pensionsalderen.

Beregningerne baseret sig på en person, der tjener 400.000 kr. om året og indbetaler 13 pct. til pension. Som 40-årig får han en lønstigning og tjener nu 450.000 kr.:

Ingen lønstigning Lønstigning som 40-årig, ingen tilpasning af pension Lønstigning som 40-årig med tilpasning af pension Lønstigning som 40- årig og tilpasning af pension som 50-årig Løn 400.000 450.000 450.000 450.000 Anbefaling 320.000 360.000 360.000 360.000 Pensionsbidrag i pct. 13 13 15,60 18,40 Pensionsbidrag i kr. 52.000 58.500 70.400 82.700 Udbetaling Fra pensionsopsparing 166.000 178.000 206.000 206.000 Folkepensionen 126.000 123.000 114.000 114.000 Forbrug af fri opsparing 33.000 40.000 40.000 40.000 Samlet 325.000 341.000 360.000 360.000 I forhold til uændret levestandard +5.000 -19.000 0 0

Kilde: Danica

Den pågældende vil man mangle 19.000 kr. årligt før skat, hvis ikke pensionen tilpasses. Og det er vel og mærke hvert år resten af livet fra den dag, man går på pension.

Tilpasser han pensionen med det samme som 40-årig, når lønforhøjelsen er i hus, skal han spare yderligere 11.900 kr. før skat op om året. Hvis han først starter den ekstra opsparing som 50-årig, skal opsparingen øges med mere end det dobbelte svarende til ca. 24.200 kr. før skat om året.

Danica har gennemført flere analyser af danskernes pensionsønsker. Mange giver udtryk for, at de vil kunne opretholde deres levestandard, når de går på pension.

»Langt de fleste pensionsaftaler er indrettet således, at der indbetales en fast procentdel af lønnen til pensionsordningen. Når lønnen stiger, så går der derfor automatisk også noget mere ind på pensionsordningen. Men det er bare ikke altid nok til at sikre en tilstrækkelig opsparing til at kunne opretholde levestandarden,« siger Mads Moberg Reumert.