Ejere af projektlejligheder har tjent 1,2 mio. kr. på tre år

Det har været en god forretning at investere i en projektlejlighed.

Hvad ville du sige til at tjene over en million kroner på tre år - skattefrit? Det er, hvad ejere af projektlejligheder har kunnet gøre, hvis de købte en lejlighed i 2014 og solgte den sidste år. I gennemsnit ville de i gennemsnit have tjent 1,2 mio. kr. for en projektlejlighed i København, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Samme billede ses i Aarhus. Her har fortjenesten i samme periode været godt 700.000 kr.

Det betyder, at værdien på en enkelt kvadratmeter i de pågældende projektboliger i København er steget over 10.000 kr. på tre år. I Aarhus var fortjenesten på omkring 6.800 kr. per kvm.

Prisudvikling for projektlejligheder:

Kommune Gns. købspris 2014 Gns. salgspris 2017 Gns. gevinst Gns. gevinst pr. kvm København 3.913.157 kr. 5.139.178 kr. 1.226.021 kr. 10.115 kr. Aarhus 2.721.498 kr. 3.462.455. kr. 740.957 kr. 6.786 kr.

Opgørelsen er baseret på 45 handler i København og 22 handler i Aarhus. Kilde: Boligsiden.dk

»I årene lige efter finanskrisen lå byggeriet generelt stille, og da det igen tog fart, var priserne i de største byer på vej op. Da renten nåede et exceptionelt lavt niveau i 2015, gav det pludselig mulighed for at låne billigere og dermed købe dyrere, og det var med til at booste priserne i særdeleshed på projektsalg,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

De lukrative boliger er dog forbeholdt de mere velbeslåede danskere. For priserne på projektlejlighederne var højere end gamle lejligheder også i 2014. Blandt de københavnske projektboliger, der blev købt i 2014 og solgt igen sidste år, lå den gennemsnitlige købspris på 3,9 mio. kr. I Aarhus var gennemsnitsprisen 2,7 mio. kr.

»De mest attraktive dele af boligmarkedet er en lukket fest for de økonomisk velfunderede. Det gælder særligt i de største byer, hvor fortjenesten i kroner og øre har været størst henover de seneste år. Så når vi taler om en millionfortjeneste, handler det ikke kun om at købe på det rigtige tidspunkt, men også om at have midlerne til overhovedet at træde ind på markedet,« siger Birgit Daetz.

Det specielle ved projektlejligheder er, at de bliver handlet, uden at køberne har set dem først. De har kun tegninger, 3D-modeller eller en fremvisningsbolig at forholde sig til.

»Nye købere kan nu se, at priserne på nybyggeriet er skudt i vejret på ganske kort tid. Det betyder, at folk er villige til at betale prisen. Der er en stærk tro på markedet,« mener Birgit Daetz.