Nu skal englænderne også tjene penge på deres brugte flasker og dåser

England er klar til at indføre et returpantsystem, som man bl.a. også kender det fra Danmark.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Efter flere års tilløb skal englænderne nu vænne sig til at indsamle og pante deres flasker og dåser, som vi også kender det fra bl.a. Danmark.

Det britiske miljø- og fødevareministerium oplyser onsdag, at England er på vej til at indføre et returpantsystem. Hvornår det præcist skal træde i kraft, er dog endnu ikke blevet besluttet.

Indførelsen af et returpantsystem skal være med til at begrænse forureningen fra de 13 mia. plastikflasker, der hvert år bliver solgt i Storbritannien. Ifølge den britiske avis The Guardian er det i dag kun knap 43 pct. af de solgte plastikflasker, der bliver genanvendt.

Omkring 700.000 flasker bliver hver dag smidt på gaderne og i naturen.

»Der er ingen tvivl om, at plastik ødelægger vores havmiljø,« siger den britiske miljø- og fødevareminister Michael Gove.

»Det er helt afgørende, at vi handler nu og gør noget ved truslen fra de mange millioner plastflasker, der hver dag ender med ikke at blive genbrugt,« uddyber han.

Beslutningen gælder i første omgang England, skriver The Guardian. Skotland annoncerede allerede i efteråret, at de også er på vej med et pantsystem.

Det er planen, at pantsystemet både skal inkludere drikkevarebeholdere af plastik, metal og glas.

Hvordan det nye pantsystem præcist skal udformes, skal englænderne nu til at diskutere. Om det bliver obligatorisk for alle butikker - eller om det er op til det enkelte supermarked eller købmand at tilslutte sig - er endnu ikke besluttet.

38 lande har i dag et pantsystem.