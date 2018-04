Hver fjerde hus står til salg i over et år, og det er en god nyhed

Salgstiderne for parcelhuse er faldet markant.

Her kommer en god og en dårlig nyhed om boligmarkedet.

Først den dårlige: Hver fjerde parcelhus er til salg i over et år.

Så den gode: Hver fjerde parcelhus er til salg i over et år.

For selv om der i mange tilfælde kan gå over et år, før et hus kan sælges, er tallet faldende. For bare et år siden var tallet langt højere, viser en ny opgørelse fra Boligsiden.dk. Der er i dag knap 35.000 huse til salg. Af dem har kun 8.525 været til salg i over et år. For bare et år siden lå halvdelen af parcelhusene i over et år.

»I de seneste år har vi set en øget aktivitet på boligmarkedet, og opsummerer vi udviklingen siden sidste år, er der tale om en stor udskiftning i udbudsmassen, fordi salget ganske enkelt er steget. Det betyder, at mange af de huse, der har ligget til salg længe, har forladt markedet samtidig med, at der er kommet en masse nye salgsemner i spil,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Også udbuddet er faldet. Sidste år var der 2.000 huse mere at vælge imellem for boligkøberne, og det er kulminationen på flere års udvikling.

For fem år siden var der 6.500 flere huse til salg end i dag, og andelen af huse med en liggetid på over et år, lå ekstremt højt på hele 60 pct. Dengang var der altså tre gange så mange huse med lang liggetid som nu.

»Det er sundt for markedet at blive støvet lidt af og få ryddet op i udbuddet. Det er også meget positivt for boligsælgerne, da en lang salgsproces kan være opslidende for både økonomien og familielivet. Hvis boligsituationen er usikker, bliver den tryghed, der for de fleste er forbundet med et hjem, helt naturligt udfordret,« siger Birgit Daetz.