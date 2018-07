Sådan æder omkostningerne din pension

Pension er blevet så indviklet, at det giver mening at supplere opsparingen på andre måder.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

1 pct. i omkostninger lyder måske ikke af meget. Men hvis den ene pct. betyder, at man får over 1 mio. kr. mindre i pension, så får den pludselig større betydning.

Så stor er forskellen på at have en pensionsordning med 1 pct. i omkostninger frem for at have en med 0,25 pct., viser en analyse fra Mybanker.

Mybanker har taget udgangspunkt i en person, der indbetaler 15 pct. om året i pension af en løn på 400.000 kr. Hvis han går på pension efter 45 år, får han en pension på 6,3 mio. kr. med årlige omkostninger på 0,25 pct. Er omkostningerne 1 pct., falder pensionen med over 1 mio. til 5,1 mio. kr.

Så meget betyder omkostningerne for din pension:



År med opsparing Omk. 0,25% Omk. 0,50% Omk. 0,75% Omk. 1,00% 15 1.253.594 1.227.554 1.202.144 1.117.349 20 1.796.328 1.746.398 1.698.102 1.651.384 25 2.433.179 2.347.880 2.266.109 2.187.711 30 3.180.466 3.045.163 2.916.632 2.794.516 35 4.057.342 3.853.505 3.661.660 3.481.061 40 5.086.277 4.790.595 4.514.919 4.257.823 45 6.293.642 5.876.939 5.492.135 5.136.658

For at gøre tallene sammenlignelige med løn er der ikke fraregnet arbejdsmarkedsbidrag. Der antages et realafkast (efter inflation) på 3,5 pct. Kilde: Mybanker



Selv hvis man går på pension efter 15 år er der markant forskel. Er omkostningsprocenten 1, får man 1,1 mio. kr. Er den 0,25, får man 1,25 mio. kr. Det er 12 pct. mindre.

Rådet fra Mybanker er da også klart:

»Spørg dit pensionsselskab efter en komplet oversigt over alle de omkostninger, du betaler for at få passet, investeret og administreret dine pensionsopsparing. Husk også at få evt. indirekte omkostninger med,« lyder det fra kommunikationschef i Mybanker, Ulrik Marschall.

I Mybanker opfordrer man alle til at se mere nuanceret på opsparing til pensionsårene. Ofte hører man, at det er nødvendigt at indbetale mere på pensionen, end man automatisk gør via den ordning, man har på sin arbejdsplads.

Men det er ikke sikkert, det giver mening - specielt hvis de højere indbetalinger helt eller delvist bliver modregnet i offentlige ydelser. Og så skal folk, der ikke betaler topskat tænke sig ekstra godt om. Topskatteydere får en ekstra fordel, fordi pensionsindbetalinger kan fratrækkes i topskatten.

»Betaler du ikke topskat, skal du overveje meget grundigt, om det er en god idé at spare yderligere op til pension, fordi du kommer til at betale mindst det samme i skat ved udbetaling, som du har fået i fradrag ved indbetaling. Det kan hurtigt blive en decideret dårlig forretning,« mener Ulrik Marschall.

Der er dog altid den fordel ved pensionsordninger, at afkastet beskattes med 15,3 pct., og det er noget lavere end skat af afkast på frie midler. Spørgsmålet er blot, om den fordel er stor nok til, at man skal binde flere penge i pension.

Mybanker har seks råd til, hvordan man sikrer sig penge nok til pensionsalderen: