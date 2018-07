Danskere med firmabil kan få betalt benzin på ferien

Der kan være tusindvis af kroner at spare ved at tage firmabilen på ferie. Også selvom din arbejdsgiver ikke vil dække benzinkøb i udlandet.

Tusindvis af danskere kan få betalt en del af benzinregningen, hvis sommerferien står på kør selv-ferie til udlandet. I hvert fald hvis de har en firmabil.

Skattereglerne for firmabiler betyder, at man kan spare tusindvis af kroner ved at tage firmabilen på ferie. Beskatningen af firmabilen er nemlig ens, uanset hvor meget man kører privat, og uanset om man kører på danske veje eller tager en tur ned gennem Europa.

Det forklarer Niels Sonne, skatteekspert ved Deloitte.

Beskatning af firmabil omfatter alle såkaldte driftsmæssige udgifter ved brug af bilen. Det vil sige f.eks. forsikring, reparationer, ejerafgift og vedligeholdelse til benzin, sprinklervæske og vask.

Arbejdsgiveren kan dække disse udgifter, uden at man som medarbejder skal beskattes yderligere.

Reglerne gælder også, hvis man selv har lagt ud og efterfølgende afleverer kvitteringerne. Men arbejdsgiveren skal naturligvis sige ja, påpeger Niels Sonne.

»Har man selv afholdt ordinære driftsudgifter til firmabilen, f.eks. benzinkøb i udlandet, kan man efterfølgende få det refunderet af ens arbejdsgiver uden skattemæssige konsekvenser. Det kræver blot, at man afleverer sine kvitteringer og får dem dækket som udlæg efter regning,« forklarer Niels Sonne.

Hvad med gule plader? Når man får stillet en fri bil til rådighed og betaler skat af bilens værdi, kan man som udgangspunkt bruge bilen, så meget man vil. Det samme kan ens familie.

Arbejdsgiveren kan dog sætte begrænsninger for den private brug, så man eksempelvis ikke må bruge firmabilen under ferie.

Hvis firmabilen er en gulpladebil, gælder andre regler. Her skal man købe såkaldte dagsbeviser, som giver ret til at køre i bilen i et døgn.

Man kan maksimalt købe 20 dagsbeviser om året, så hvis man vil på ferie i en firmabil med gule plader, bliver det maksimalt til en 20 dages ferie.

Mere end 200.000 danskere har ifølge Deloitte mulighed for at få firmabil via deres job. Og selv hvis din arbejdsgiver ikke vil dække benzinkøb i udlandet, er der penge at spare.

»I det tilfælde skal man blot aflevere kvitteringerne for f.eks. benzinkøb og bede ens arbejdsgiver om at anse dem som en egenbetaling. Derved kan arbejdsgiveren modregne beløbet i bilens skattepligtige værdi, således at man stadig får fuldt fradrag for udgifterne,« siger Niels Sonne.

Til gengæld skal man altid betale skat, hvis ens arbejdsgiver dækker udgifter til parkering, færge og biltog, afgifter til motorveje og broer, og der ikke er tale om erhvervsmæssig kørsel.