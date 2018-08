Sommerhus i Danmark eller udlandet? Her er, hvad du skal overveje

Danmark har spillet med vejr-musklerne i år og måske ligefrem gjort det attraktivt at holde ferie blandt sandklitter og marehalm på egne feriekvadratmeter.

Men der er nu også noget over at drage i sommerhus sydpå - dyppe fødderne i Middelhavet, mæske sig i alle Italiens glutenholdige nationalretter eller måske bare drikke kølig hvidvin nær Den Franske Riviera.

Inden du går i gang med at oprette søgeagenter på sommerhuse tæt på landets bedste badestrande eller booke rekognosceringsrejser til en stribe toscanske småbyer, er det dog en god ide at gøre sit forarbejde. Og overveje nogle af sommerhushandlens vigtigste aspekter grundigt.

Her er eksperternes råd til sommerhuskøb i ind- og udland.

Hvad skal sommerhuset koste?

Danmark:

- Først og fremmest bør køb af et sommerhus primært været drevet af lyst og nytteværdien ved løbende brug af sommerhuset frem for et snævert fokus på, hvorvidt sommerhuset bliver en god investering i kroner og øre, siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark til Boliga.

- Der bliver stadig givet relativt store nedslag i udbudsprisen på sommerhusmarkedet. Står du og overvejer at gå på jagt efter et sommerhus i løbet af de kommende måneder, er det derfor vigtigt at se nærmere på, om udbudsprisen er fastsat nogenlunde realistisk i forhold til tilsvarende sommerhuse i området.

Udlandet:

- Det er vigtigt, at man gør op med sig selv, hvor meget man har lyst til at investere - holdt op imod hvor meget man vil bruge sit sommerhus i udlandet. Og så skal man være opmærksom på, at hele processen er meget forskellig fra huskøb herhjemme, siger Laila Albæk Salem Køj, der er CEO i virksomheden 21-5, der køber feriehuse til danskere i udlandet.

- I Danmark bliver man passet godt på gennem købet. Men i udlandet køber man som beset. Handlen foregår typisk ved, at en notar læser info op på lokalsproget og sørger for det rent praktiske. Og det kan godt tage flere måneder, før handlen går igennem. Så det er vigtigt, at man er opmærksom på, at man selv kommer til at stå for alt det praktiske, når man køber sommerhus i udlandet.

Hvor skal sommerhuset ligge?

Danmark:

- Gør op med dig selv, hvor langt du vil gå til vandet. Det er en klassiker, der aldrig går af mode. Fredet, flot natur i nabolaget er også værd at kigge efter. Du kan få meget ekstra hus for pengene ved blot at bevæge dig en-to kilometer væk fra vandkanten, siger Henrik Hauthorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker i Home.

- Kig på landkortet. Hvis pengene ikke rækker til et hus i det kendte og mest eftertragtede sommerhus-område, så har de dyrere områder ofte billigere nabo-områder med fine kvaliteter. Sandet og vandet er det samme.

Udlandet:

- Det er en god ide at rejse ned og bruge tid på at lære et område at kende og se lidt på ejendomme, så man kan danne sig et indtryk af beliggenhed og priser. Nogen vil gerne have, at det ligger tæt på en lufthavn, andre synes, det er vigtigt, at der er lokalt liv i nærheden. Det er et stykke arbejde, der tager tid, siger Laila Albæk Salem Køj til Boliga.

- En anden vigtig ting ved at købe sommerhus i udlandet er, at man er opmærksom på kulturforskellene og områdernes gængse regler. Man er nødt til at gøre en indsats for at forstå kulturen i det land, man besøger. I Italien er det eksempelvis en dødssynd - der ikke gør dig gode venner med naboen - hvis du fælder et oliventræ.

Hvordan vil du bruge sommerhuset?

Danmark:

- Vær afklaret om dit behov. Skal hele familien og vennerne kunne være der? Skal der være aktivitetsrum, swimmingpool, sauna, spa og...? Eller går du efter ’simple living’? Siger Henrik Hauthorn Jensen fra Home.

- Tjek indretningen. Hvis huset er tænkt som samlingssted for familie og venner, kan det være en god idé med en stue og køkken/alrum, der ikke ligger lige op af værelser og soverum. Det giver mulighed for ro og privatliv – både for børn og voksne.

Udlandet:

- Tænk over, hvordan du vil bruge dit feriehus. Skal det være en villa med et stort pool-område, eller er det mere interessant med en lejlighed? siger Laila Albæk Salem Køj fra 21-5.

- Og så skal man naturligvis overveje, at man bliver knyttet til det sted, hvilket kan gøre, at man føler sig forpligtet til at komme derned. Men fordelen ved, at det er ens eget, er jo, at man kan planlægge i god tid og købe billige flybilletter.