Ældre er ikke så tilbøjelige til at lægge lån om. Manglende viden om konsekvenserne er en af forklaringerne.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Mange ældre boligejere betaler for meget for at låne og har dermed færre penge til forbrug. Omlægger de eksempelvis et 4 pct. lån på 1 mio. kr., kan de få 1.000 kr. mere til sig selv hver måned og bevare den samme løbetid, viser beregninger fra Nordea Kredit.

Kun 2 pct af Nordeas boligkunder i 20’erne og 30’erne betaler fortsat en rente på 4 pct. eller derover på deres lån. Blandt de ældste boligejere på 70 år eller derover er tallet 9 pct.

Tendensen er den samme i andre realkreditinstitutter.

»Hvis der er tale om en husstand med en lille økonomi, er det ekstra ærgerligt. Mange modne boligejere kan helt sikkert bruge pengene mere fornuftigt, f.eks til at forkæle sig selv, eller dem de holder af, i stedet for at forkæle investorerne,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

De danske boligejere har omlagt lån for milliarder af kroner de seneste år, og det er efterhånden de færreste danskere, der stadig betaler en høj rente på deres boliglån. Men én gruppe af danskere halter altså bagefter.

Konsekvenser af at omlægge et 4 pct. lån til 2 pct.:



Løbetid Mdl. ydelse efter skat Restgæld 4 pct. 23 2.770 1.000.000 2 pct. 23 1.740 1.047.000 Forskel

1.030 47.000

Kilde: Nordea Kredit



Blandt forklaringerne på, at så mange ældre ikke får lagt deres dyre lån om, er, at de har været vant til at betale en endnu højere rente og derfor er godt tilfredse, mens andre bare har et mindre boliglån end gennemsnittet.

Realkredit Danmark har tidligere foretaget en undersøgelse blandt sine kunder, og den viste noget overraskende, at omtrent hver fjerde boligejer med et fast forrentet lån var i tvivl om, hvad det ville sige at konvertere sit lån.

»Det kan helt sikkert være en forklaring på, hvorfor nogle forsømmer at optimere deres boligøkonomi og dermed spare en hel del penge i lavere renteudgifter end ellers,« mener cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Og så er der en gruppe, som bare ikke bruger den store tid på at pleje deres private økonomi. Valget af et fastforrentet lån har kun drejet sig om at have sikkerhed for en fast rente i lånets løbetid.

Netop den gruppe kan måske godt bruge en hjælpende hånd, mener Lise Nytoft Bergmann.



»Hvis man har modne forældre, bør man også tjekke deres lån eller i hvert fald tage en snak med dem om deres eventuelle konverteringsmuligheder. Det er dyrt at betale en højere rente end nødvendigt,« mener Lise Nytoft Bergmann.

Der kan være mange penge at spare ved at omlægge boliglånet. Ikke mindst, hvis det har en vis størrelse. Renten er tæt på de laveste niveauer nogensinde og har man endnu ikke omlagt, er mulighederne derfor stadig gode.

Mellem 3 og 3,5 pct. af den udestående mængde af konverterbare obligationer har en kuponrente på 4 pct. eller derover.