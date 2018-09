Feriegæster klagede over ulækkert hotel: Fik 2.000 kr. tilbage

Du skal ikke finde dig i hvad som helst, selvom du har købt en uspecificeret rejse, viser en afgørelse fra Pakkerejse-Ankenævnet.

Mug på toilettet, beskidt sengetøj og håndklæder, døde dyr i en lampe, en revnet håndvask og et defekt køleskab, bad og toilet.

Det lyder ikke ligefrem som opskriften på en drømmerejse, og det var det heller ikke, da to danske feriegæster bookede en uges ophold på et hotel i Golden Sands, Bulgarien.

Pakkerejse-Ankenævnet har vurderet, at de to rejsende havde krav på et afslag på 2.000 kr. i rejsens pris, fordi standarden på hotellet ikke var, hvad der kunne forventes ved købet af rejsen.

Afgørelsen viser ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at rejsende ikke skal finde sig i hvilken som helst standard, selvom de køber en uspecificeret rejse.

»Når du køber en uspecificeret rejse, er du ikke garanteret et bestemt hotel eller en bestemt standard på forhånd. Men det betyder ikke, at du fraskriver dig dine rettigheder, hvis du køber den type rejse. Forbrugeren kan stadig godt stille visse minimumskrav,« siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, i en pressemeddelelse.

I sagen fra Pakkerejse-Ankenævnet skrev rejsebureauet, der i sagen er hemmeligholdt, på sin hjemmeside og i forbrugerens velkomstbrev, at »...der ikke modtages reklamationer på hotelstandarden.«

Efterfølgende klagede forbrugeren, men rejsebureauet afviste at behandle klagen, fordi forbrugeren ikke havde klaget under rejsen.

Pakkerejse-Ankenævnet vurderede imidlertid, at rejsebureauet ved at skrive, at det ikke modtog reklamationer på hotelstandarden, havde frataget forbrugeren muligheden for at klage.

»Rejsebureauet kan ikke fratage dig muligheden for at klage, fordi der er tale om en uspecificeret rejse. Du har stadig ret til at klage, hvis der er mangler ved rejsen, f.eks. hvis rengøringen på hotellet ikke er tilfredsstillende,« siger Susanne Aamann.

De to feriegæster havde krævet alle deres 11.156 kr. retur. Det fik de ikke medhold i.

Når du køber en uspecificeret rejse, kender du rejsemålet og rejsetidspunktet på forhånd, men du ved ikke, hvor du bliver indkvarteret, f.eks. om det er på et hotel eller i en lejlighed, og i hvilken ferieby.

Du får typisk først oplysninger om indkvarteringen, når du ankommer til rejsemålet. Du risikerer desuden at skulle flytte fra et hotel til et andet flere gange under ferien.