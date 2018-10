Lejlighedsmarkedet under pres: Nu er det købers marked

Flere betingede handler er en af forklaringerne på afmatningen på lejlighedsmarkedet.

På kun et år har markedet for ejerlejligheder forvandlet sig fra sælgers til købers marked. I København alene er der på et år kommet 42,6 flere ejerlejligheder til salg, og i realkreditinstitutterne ser man på udviklingen med en vis bekymring.

Det københavnske ejerlejlighedsmarked udgør 60 pct. af det samlede marked, og en vending her kan sprede sig som ringe i vandet til det øvrige boligmarked, viser historiske erfaringer.

»Der er sket et skifte i løbet af 2018. Der skal nu flere fremvisninger til et salg efter en lang periode, hvor det er gået den anden vej med hurtige salg og få fremvisninger,« konstaterer Michael Dalsager, der er kommunikationskonsulent for ejendomsmæglerkæden Home.



Udbuddet er også vokset, fordi flere lejlighedsejere har benyttet de høje priser til at komme på markedet, mener han. Samtidig har flere sværere ved at sælge deres bolig. Og det betyder, at der er flere betingede handler.

»Der er en tendens til, at der er flere betingede handler, hvor køberne skal sælge deres eksisterende bolig først. Det trækker også tempo ud af markedet,« vurderer Michael Dalsager.

Der er i dag 8.295 ejerlejligheder til salg, og det er en stigning på 22 pct. på blot et år på landsplan.

Selvom udviklingen er bekymrende, er markedet ikke på vej mod et krak, mener boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Egentlig bør også københavnske boligejere se det positive i, at den lavere fart mindsker risikoen for en overophedning, som før eller siden vil føre til kraftige prisfald. Mira Lie Nielsen, chefanalytiker i Nykredit



»Vi forventer ikke, at vi står foran et større krak på boligmarkedet. Heller ikke selv om nye strømninger på boligmarkedet normalt starter i og omkring Hovedstaden. I stedet mener vi, at lejlighedsmarkedet er ved at stabilisere sig oven på nogle hektiske år,« mener Lise Nytoft Bergmann.

At markedet går i stå, er ikke overraskende alene, fordi priserne er steget så meget. I de seneste syv år er priserne på ejerlejligheder i København steget ca. 10 pct. hvert år. Dermed er København blevet lukket land for folk med mellemindkomster. Den tendens ses også i de øvrige storbyer.

»Endelig kan den seneste tids afmatning have haft en selvforstærkende effekt, da boligkøberne ikke ønsker at købe bolig i et marked, der viser svaghedstegn. Så de trækker sig, og ser tiden an,« mener chefanalytiker i Nykredit, Mira Lie Nielsen.

Udviklingen er naturlig efter fire til fem år, der har været ekstraordinære med massive prisstigninger og stor handelsaktivitet. En afmatning med flere lejligheder til salg vil gøre det lettere for købere at finde en passende bolig, men også sælgere vil nyde godt af en opbremsning.

»Egentlig bør også københavnske boligejere se det positive i, at den lavere fart mindsker risikoen for en overophedning, som før eller siden vil føre til kraftige prisfald. Vi forventer, at udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet bliver i et lavere gear resten af året,« fastslår Mira Lie Nielsen.

