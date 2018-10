Sporene fra finanskrisen skræmmer: Her tager det over et år at sælge huset

Salgstiderne på parcelhuse falder, men ikke alle steder.

Finanskrisen trækker stadig sit spor på det danske boligmarked. Salgstiderne er faldet, men flere steder i Danmark skal man stadig have tålmodighed. I 12 af landets kommuner tager det i gennemsnit over et år at sælge parcelhuset. Før finanskrisen var salgstider over et år et ukendt fænomen.

»Det er stadigvæk efterdønninger fra finanskrisen, der gør, at boligmarkedet visse steder ikke er kommet i gear igen,« konstaterer afdelingsdirektør for BRFkredit, Mikkel Høegh.

I september tog det over 365 dage at sælge sit hus i 12 af landets kommuner, viser nye tal fra Finans Danmark. Det er særligt kommuner i Jylland og nogle af de mindre øer, der oplever lange liggetider. Der er dog stadig tale om et fald i forhold til 2013. Da var der 29 kommuner med salgstider over et år.

Den udvikling er værd at hæfte sig ved, mener Mikkel Høegh.



»Tallene er et udtryk for, at vi har et boligmarked i god gænge, og at der nu er et bredt funderet opsving på parcelhusmarkedet. De sidste kommuner, hvor der stadigvæk er meget lange liggetider, vil stille og roligt komme med op over bakken, mener han.

Værst ser det ud i Vesthimmerland, hvor det i gennemsnit tager 572 dage at sælge et hus. På Læsø tager det 557 dage. Den kommune, der er tættest på at komme under 12 måneders grænsen, er Tønder, hvor den gennemsnitlige liggetid er 370 dage.

Liggetider for parcel- og rækkehuse:





Seneste Gennemsnit 2004-2018 Største Mindste Parcel/rækkehuse 227 223 326 100 Ejerlejligheder 156 167 259 84 Sommerhuse 302 313 512 92

Kilde: Finans Danmark/Jyske Bank

Der er i øjeblikket 36.120 huse til salg. Hvor udbuddet af lejligheder er steget markant det seneste år, er udbuddet af huse stabilt.

Det tager i gennemsnit 227 dage at sælge et parcelhus i Danmark. Det er tæt på gennemsnittet i perioden 2004 til i dag. Da det så værst ud, var den gennemsnitlige salgstid helt oppe på 326 dage.

På sommerhusmarkedet er udviklingen markant. Da liggetiden var længst, var den på 512 dage. I dag er den reduceret til blot 302 dage.