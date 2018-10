Fagforbund nægter dødeligt syge adgang til egne pensionsopsparinger

CO-Industri og DI har afvist, at dødeligt syge kan hæve deres pension. Nu tager de sagen op igen.

CO-Industri og DI har i årevis afvist alvorligt syges adgang til deres pensionsopsparing, skønt Folketinget har givet dødeligt syge mulighed for at hæve deres kapitalpension uden strafafgift for at forsøde den sidste tid.

»Det er skandaløst og uanstændigt, når fagforeningspolitik forhindrer udbetaling til dødssyge medlemmer fra deres egen opsparing,« siger Gert Aage Nielsen, partner i rådgivningsselskabet Bedstpension.

Godt halvdelen af de 2,3 mio. danskere med en kapitalpension eller aldersopsparing kan ikke hæve den ved livstruende sygdom. Det gælder de store arbejdsmarkedsselskabers kunder og dem, der er omfattet af CO-Industris overenskomst i et almindeligt pensionsselskab.

»Vi vil meget gerne udbetale de penge til vore syge kunder under overenskomst, som andre ansatte har ret til. Pengene skal under alle omstændigheder udbetales ved deres død. Men vi kan ikke gå imod overenskomsten,« siger Mogens Pedersen, chef for arbejdsmarkedspensioner i Velliv.

Politisk økonomisk sekretær i CO-Industri Morten Skov siger, at det er ærgerligt, at man ikke kan få pengene ud, når man er alvorligt syg.

»Folk kan have mange grunde til at ønske pensionen udbetalt, men vi vil ikke generelt åbne for et stormløb. Derved ville vi åbne for adgang til at tage udlæg i folks pension,« siger Morten Skov.

44-årige Tenna Strandberg er dødeligt syg af knoglemetastaser efter brystkræft. Efter to gange at have afvist at udbetale hendes kapitalpension, har parterne, efter Jyllands-Posten har spurgt til sagen, ændret beslutning, så DI og CO-Industri med HK/Privats støtte alligevel vil udbetale hende pengene.

»Herudover har vi aftalt med CO-Industri, at vi hurtigst muligt sætter os sammen med henblik på en nøje vurdering af vores regler på dette område,« siger vicedirektør Anders Søndergaard Larsen, DI.