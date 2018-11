Japansk milliardopkøb i Danmark øger risiko for rentechok til boligejere

Med den seneste bølge af japanske opkøb af danske realkreditobligationer ejer udlandet nu så mange boligpapirer, at det kan blive et problem under en ny krise, advarer flere eksperter.

Japanske investorer har på to år købt danske realkreditobligationer for mere end 60 mia. kr. Det viser nye tal fra Danske Bank.

Nu ejer udlandet så mange obligationer, at danske boligejere risikerer et rentechok under den næste krise, advarer flere eksperter.

»Man har indbygget en risiko i markedet. Når der er udsalg, så sælger udlandet typisk ud af det, som ikke er deres eget. Derved kan danske obligationer også blive ramt,« siger Georg Andersen, tidligere bankdirektør i Nykredit.

I alt har primært amerikanske, japanske og sydeuropæiske investorer siden 2010 mere end fordoblet deres beholdning af realkreditobligationer til ca. 575 mia. kr. Udlandet ejer nu 3 ud af 10 obligationer bag vores fastforrentede lån.

Interessen er stærk, fordi de danske papirer giver et godt afkast, og fordi investorerne tjener gode penge i valutamarkedet, når de køber kroner.

Opkøbene har presset renten på det populære 30-årige lån ned til 2 pct. til gavn for boligejerne.

Men opkøbene er også accelereret, samtidig med at ny lovgivning og nye vaner har fjernet noget af den danske efterspørgsel i tilfælde af et brandudsalg.

Bankerne må i dag eje færre realkreditobligationer, og danske pensionskasser og forsikringsselskaber har fundet alternativer i f.eks. motorveje, skove og ejendomme overalt i verden.

»Skulle der komme et meget stort og meget pludseligt tilbagesalg, virker det ikke sandsynligt, at det danske marked vil kunne absorbere den likviditet, uden at renterne vil stige,« siger Teis Knuthsen, investeringschef i pengetanken Kirk Kapital.

Risikoen for, at udenlandske investorer en dag vil flygte ud af Danmark var til diskussion på det seneste møde i Det Systemiske Risikoråd, der har til opgave at værne om den finansielle stabilitet.

Under finanskrisen nedbragte udlandet sin ejerandel med en tredjedel, hvilket ifølge Realkredit Danmark var med til at tvinge renten på det et-årige lån op over 5 pct. i 2009.

De fleste bankøkonomer har dog svært ved at forestille sig, at udlandet med et slag skulle miste appetitten for danske realkreditobligationer.

»Jeg tvivler på, at vi vil se japanerne trække sig ud over få uger. Skulle det ske, undgår vi ikke faldende kurser og stigende renter. Men der er også et meget stort marked herhjemme,« siger Jens Peter Sørensen, chefanalytiker i Danske Markets.