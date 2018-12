Populær firmajulegave kan koste dig en skatteregning

Hvis chefen ikke er opmærksom, kan julegaven til dig i sidste ende med, at du skal betale skat af den.

Julegaven fra din chef kan i værste fald komme til at koste dig en regning fra skattemyndighederne. Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, hvad din chef vælger at forkæle dig med i den søde juletid. I hvert fald ikke i skattemæssig forstand.

De fleste gavekort kan ikke gives skattefrit.

»Noget kunne tyde på, at der stadig er en del arbejdsgivere – formentlig især mindre virksomheder – som ikke kender skattereglerne. Et gavekort kan udløse beskatning hos modtageren, uanset at det ikke kan veksles til kontanter, og uanset at det beløbsmæssigt holder sig inden for grænsen på 800 kr. for de skattefrie julegaver,« skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

BDO henviser til en undersøgelse, der har vist, at gavekort er på andenpladsen over de mest populære firmajulegaver.

Selv om du har fået et gavekort, er det dog langt fra sikkert, at du skal betale skat af gaven. Den ekstra skatteregning kan nemlig undgås, hvis gavekortet giver adgang til at vælge en eller flere gaver på en liste over ting, som arbejdsgiveren har udvalgt.

»Skattemyndighederne har indtil videre accepteret et udvalg på op til 25 gaver,« skriver BDO.

Hvis der derimod er tale om et gavekort, der er kan indløses i forskellige butikker, skal der betales skat. Men interesserer skattemyndighederne sig overhovedet for gavekort? Ja, lyder svaret fra BDO.

»Vi har således tidligere set et eksempel, hvor myndighederne efter et kontrolbesøg på en stor arbejdsplads krævede beskatning af mere end 350 gavekort givet som lejlighedsgaver. Det på trods af, at gavekortene havde et gennemsnitligt pålydende på under 300 kr. Enkelte på kun 50 kr.,« skriver BDO.

Men den ene form for gavekort burde slet ikke udløse beskatning, lyder det fra Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO. Han kalder denne praksis, hvor der er skattemæssig forskel på de to typer af gavekort, for gammeldags og urimelig.

»Den favoriserer de store gaveartikel-sælgere på bekostning af handelsstands- og cityforeninger med videre. De sidste sælger nemlig gavekort, som kan indløses i forskellige forretninger. De er sortlistede. De første laver digitale kataloger med op til typisk 25 gaver, som modtageren kan vælge mellem. De er blåstemplede,« lyder det fra Henning Boye Hansen.