1,5 pct. lånet er for alvor inde i varmen igen.

De danske boligrenter er trykket helt i bund. Uroen på aktiemarkederne har fået investorerne til at flygte over i obligationer, og kurserne på det populære 2 pct. lån med afdrag er nu meget tæt på 100. I Nordea Kredit er gennemsnitskursen 99,92.

Dermed kan man igen få et lån med fast rente stort set uden kurstab. Det 30-årige 1,5 pct. lån ligger i en kurs omkring 95,5 og er derfor også attraktivt. Anbefalingen er dog at vælge 2 pct. lånet, understreger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

»Vi anbefaler fortsat 2 pct.-lånet, primært fordi der er en væsentlig bedre likviditet og dermed ingen risiko for eventuel indlåsningseffekt. Denne risiko eksisterer stadig på 1,5 pct.-lånet,« mener Christian Hilligsøe Heinig.

De lange renter er faldet lidt på det seneste. I Realkredit Danmark er udbetalingskursen i omegnen af 99,6 på et 2 pct.-lån med afdrag. For præcis en uge siden lå kursen i omegnen af 99,2. Udbetalingskursen på 1,5 pct. lånet er ca. 95,35.

»De nervøse finansielle markeder og vækstbekymringer har trykket de lange renter lidt ned her på det seneste, og samlet set kan boligejerne stadig glæde sig over attraktive renter over hele linjen – hvad enten man er til variabel rente eller fast forrentede lån,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Også flekslån kan fås til rekordlav rente. Den danske krone er presset i øjeblikket. Hvis Nationalbanken tvinges til at hæve renten for at beskytte kronen, vil det smitte direkte af på flekslånene.



Kontantlånsrenten på et F1-lån er præcist på samme niveau som ugen før, nemlig -0,12 pct.

»Der er delte meninger om risikoen for en selvstændig renteforhøjelse de kommende kvartaler. Vores vurdering er, at der ikke er nogen selvstændig renteforhøjelse på trapperne – og der har da heller ikke været nogen valutaintervention fra Nationalbankens side i efterhånden mange måneder,« konstaterer Christian Hilligsøe Heinig.

I Nordea Kredit er F3-renten faldet en anelse, konstaterer boligøkonom, Lise Nytoft Bergmann.

»Man skal næsten have luppen frem for at se det, og det er ikke noget der for alvor rykker i tegnebogen. F3-renten ligger i øjeblikket på ca. -0,08 pct. Det er et marginalt fald. På F5-lånet er rentefaldet mindre. Så der er desværre ikke tale om en ekstra julegave til de boligkøbere, der er i markedet lige nu,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Torsdag får mange tusinde boligejere med F-kort og RenteMax ny rente. Der er tale om lån, der rentetilpasses på samme tidspunkt hvert halve år. Sammenlignet med for et halvt år siden, da lånene senest blev rentereguleret, har renterne blot bevæget sig indenfor få basispunkter, oplyser chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

På nye F-kort-lån er der lige nu udsigt til en rente på -0,24 pct. Lån med et fem-årigt renteloft – RenteMax – har også udsigt til negativ rente.