Prognose: Boligrenterne trykket i bund et år mere

2 pct. lånet har ligget over kurs 99 to af tre dage i 2018.

Der er udsigt til rekordlave boligrenter også næste år, mener Totalkredit/Nykredit. 2 pct. lånet vil fortsætte sin sejrsgang i 2019, og det er langt fra slut med negative renter. Der er nu lån med negativ rente for 260 mia. kr. i Danmarks største realkreditkoncern.

»Vi forventer, at 2 pct.-lånet overlever et lille års tid endnu. Mod slutningen af året forventer vi at kunne skimte en 2,5 pct.’er i horisonten,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

For få dage siden fik lån med kort rentebinding en ny rente på -0,22 pct. Forventningen er, at renterne på den type lån kommer tilbage i positivt territorium i 2. halvår næste år.

Men det er ikke slut med negative renter. For F3-lånerne har også fået lån med negativ rente, og den er de sikker på i minimum tre år.

»Der vil fortsat være tale om meget lave renter. Forventninger er én ting, mens virkeligheden ofte er en anden. Skruer vi tiden et år tilbage, havde vi ikke forventet, at 2 pct. lånet ville blive handlet over kurs 99 i 2/3 af dagene,« siger Jeppe Borre.

Det fast forrentede 2 pct.-lån med afdrag sluttede 2018 med sin 165. dag over kurs 99 på årets sidste handelsdag. Det betyder, at kursen har ligget på den gode side af 99 i to ud af tre dage i løbet af året.’



2 pct.-lånet meldte sin ankomst i begyndelsen af 2015 og har dermed fire år på bagen. 2017 bød på 45 dage over kurs 99. I 2016 var der tale om 7 dage, og i 2015 var det 12 dage. Mens gennemsnitskursen over hele 2018 lyder på 99, så har den i de foregående år lydt på lige over 98, 96 og 94 i henholdsvis 2017, 2016 og 2015.

Mange boligejere har benyttet sig af muligheden for at sikre renten på et lavt niveau. I 2018 stod de fast forrentede lån for tre af fem lånetilbud. Næstmest efterspurgt er F5 og F-kort.

Selv om 2018 har budt på de bedste muligheder for rentesikring nogensinde, så er det langt fra ensbetydende med, at samtlige boligejere skal se i den retning, understreger Jeppe Borre. 2018 har nemlig også budt på klækkelige rentebesparelser for boligejere med variabel rente. Renter i negativt territorium fortsætter med at dominere lån med kort rentebinding, og mængden stiger for hvert kvartal, der går.



Der er således kommet 20 pct. flere lån med negativ rente i Totalkredit/Nykredit på blot et år.