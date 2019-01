Boligrenter banket ned: Nu kan du kun få 1,5 pct. lån

2 pct. lånet har rundet kurs 100 og kan derfor ikke bruges længere.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Det er ikke længere muligt at få et af Danmarkshistoriens mest populære boliglån. Onsdag lukkede det 30-årige 2 pct. lån, så hvis en boligejer vil have et 30-årigt lån med afdrag er eneste mulighed et 1,5 pct. lån.

Det er en realitet, efter at boligrenterne endnu engang blev trykket helt i bund. Kursen på 2 pct. lånet endte over 100 onsdag, og dermed er der lukket for lånetilbud.

Også renterne på flekslån er i bund. Et F1-lån hos Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) fås nu til en rente på -0,6 pct. Et F3-lån ligger i en rente omkring -0,10 pct. F5-renten er nede i 0,2 pct.

Det er ikke første gang, at 1,5 pct. lånet har været i spil. Men med en kurs nu omkring 96 er det meget attraktivt specielt for boligejere med en lang tidshorisont.

»Vi har i løbet af det seneste års tid set enkelte gange, hvor 2 pct. lånet har været lukket, men kun i meget korte perioder ad gangen,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

Det er stigende finansiel uro, der har presset renterne yderligere ned, og i finanshuset Demetra tror man på yderligere rentefald.

»Vi forventer yderligere rentefald,« konstaterer chefanalytiker i Demetra, Svend Jørgen Jensen.

»Aktiemarkedet er meget tæt på at være i en markant nedtrend, og et faldende aktiemarked fører til faldende renter. Der er masser af plads nedad,« mener Svend Jørgen Jensen.

De 2-årige renter er begyndt at falde, og de amerikanske 30-årige renter er også nedtrend, konstaterer han.

I Totalkredit vil man heller ikke længere udelukke yderligere rentefald. Der er stigende nervøsitet på de finansielle markeder, og forventningerne til, at den europæiske centralbank, ECB, hæver renten i 2019 er for første gang siden 2011 faldet.

Således er sandsynligheden for en forhøjelse i september helt nede på 10 pct. Sandsynligheden kommer fra Bloomberg, der beregner sandsynligheder ud fra en lang række økonomiske faktorer og markedsreaktioner.

Boligejere, der allerede har fået et lånetilbud hjem i et 2 pct. lån, kan stadig gøre brug af det. De kan oven i købet glæde sig over, at de får en skattefri kursgevinst. Det er stadig muligt at få 2 pct. lånet uden afdrag. Men kursen er helt oppe omkring 99.

Også lån med kortere løbetid er tæt på 100. Kursen på et 20-årigt 1,5 pct. lån er således helt oppe i 99,85. Kursen på et 10-årigt 0,5 pct. lån ligger i 99,3.