Der er især én gruppe danskere, der skal være opmærksomme på forskudsopgørelsen, lyder det fra Spar Nord og revisionshuset BDO.

Vil du undgå et skattesmæk eller at betale for meget i skat hver eneste måned, er det en god idé at afsætte tid til at gennemgå forskudsopgørelsen for det nye år.

Sådan lyder det i en kommentar fra Spar Nord og revisionshuset BDO, der har samlet en lille liste over tilfælde, hvor der er grund til at være særligt opmærksom på forskudsopgørelsen.

»Først og fremmest er det vigtigt at opdatere sin forskudsopgørelse, hvis du er blevet boligejer. Hermed har du med stor sandsynlighed fået renteudgifter til realkreditlån, som du ikke plejer at have,« udtaler Jens Nyholm, der er cheføkonom i Spar Nord.

Spar Nord og BDO peger på, at en forskudsopgørelse, som ikke er blevet opdateret til det nye år, vil være baseret på tal tilbage fra 2017.

»Som grundlag for din forskudsopgørelse kan Skat ikke bruge tal fra 2018, da året rent regnskabsmæssigt ikke er afsluttet endnu. Så hvis ikke du foretager dig noget, er det op til to år gamle tal, der dikterer, hvor meget du månedligt skal betale i skat, og de tal viser sig ofte at være forældede og misvisende,« udtaler Henning Boye Hansen, chefkonsulent hos BDO.

Hvis man har omlagt lån, er det også en god idé at have forskudsopgørelsen in mente, lyder opfordringen.

»Er du eksempelvis gået fra et flekslån til et fastforrentet lån, har du fået større renteudgifter, og du risikerer derfor at betale for meget i skat i løbet af året. Penge du dog senere får tilbage i restskat. Omvendt kan det være tilfældet, at du er skiftet til en låntype, hvor renten er faldet som for eksempel, hvis du er gået fra et fast til et variabelt forrentet lån. Bliver det ikke registreret, har du for stort et rentefradrag i løbet af året, og der vil være udsigt til at få et girokort fra skattevæsnet i foråret 2020,« udtaler Jens Nyholm.

Det er dog ikke kun i de tilfælde, at man er blevet boligejer eller har omlagt lån, man skal være opmærksom. Det gælder også, hvis man har fået nyt job.

»Når du af den ene eller anden grund har ændringer i din indkomst, er det vigtigt at få det rettet til i forskudsopgørelsen. Hermed kan Skat nemlig beregne, hvad det betyder for dine skatteudgifter resten af året,« siger Henning Boye Hansen, der peger på, at man også skal være opmærksom på afstanden til den nye arbejdsplads.

»En ny jobsituation giver ofte anledning til kortere eller længere afstand til arbejdspladsen. Har du eksempelvis mere end 12 kilometer til og fra dit job, så kan du få kørselsfradrag ved at oplyse det i forskudsopgørelsen,« lyder det fra Henning Boye Hansen.