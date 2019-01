Drop aktier og guld: Derfor skal du investere i Lego

Lego-sæt har altid været samlerobjekter, men nu er det blevet så hipt, at det er blevet et egentligt investeringsobjekt. Over 30 år giver det bedre afkast end store aktier, guld og obligationer, viser et forskningsprojekt.

Nu er den her: Verdens bedste undskyldning for voksne til at købe mere Lego!

Et forskningsprojekt viser, at over cirka 30 år frem til 2015 gav Lego-æsker et bedre afkast end mere gængse investeringstyper som store virksomheder, obligationer eller guld.

Det viser et vaskeægte forskningsprojekt fra Victoria Dobrynskaya, som er lektor ved den russiske Higher School of Economics. Det skriver flere nyhedsmedier.

I gennemsnit gav Lego-sæt i forskellige størrelser og grader af popularitet et afkast, der over perioden 1987 til 2015 var 11 pct. højere end investeringer i aktier i store virksomheder, obligationer, guld og andre typer af alternative investeringer.

»Min søn kan godt lide at lege med Lego, og jeg har meget af det derhjemme. På et tidspunkt tænkte jeg: Måske har jeg en fiks og færdig investeringsportefølje,« forklarer Victoria Dobrynskaya i sin rapport, ifølge nyhedsmediet Bloomberg.

Som et eksempel på, hvor meget værdien af et Lego-sæt kan svulme op, nævner forskeren Star Wars Darth Revan-sættet, der i 2014 blev lanceret til en pris på 3,99 dollars. Et år senere blev det solgt på eBay for 28,46 dollars - en seksdobling af værdien.

Victoria Dobrynskaya og hendes studerende, Julia Kishilova, undersøgte i alt 2.300 forskellige Lego-sæt. Udover det højere afkast viste de sig mere modstandsdygtige over for svingning i konjunkturerne, fordi børn altid skal have legetøj i gave.

Der er også forskel på, hvilke Lego-sæt der giver det bedste afkast. De små sæt med op til 113 Lego-brikker gav 22 pct. om året over hele perioden, hvilket var 16 procentpint mere end de æsker, der havde omkring 860 brikker i.

Sæt med temaer som Super Heroes, Batman og Indiana Jones klarede sig bedst.

Værsgo - så er argumenterne på plads for alle voksne Lego-fans.