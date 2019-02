Her sælges husene hurtigst

I to regioner er salgstiderne faldet markant det seneste år.

Det er slut med salgstider på under tre måneder, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

I København er salgstiden for en villa eller et rækkehus således steget knap 14 pct. til 94 dage. Anderledes ser det ud på Bornholm og Fyn. Her er salgstiden faldet med henholdsvis 30 og 20 pct.

En salgstid omkring 90 dage er dog fortsat meget lav set i historisk perspektiv, og den gennemsnitlige salgstid for et parcelhus i Danmark er nu 163 dage, altså næsten et halvt år.

»Det er måske ikke så overraskende, at det er nemmest at finde en køber dér, hvor efterspørgslen er størst, men det er til gengæld ret interessant, at København by er det område, hvor salgstiden er steget mest det seneste år. Især set i lyset af at den er faldet ganske betragteligt i andre dele af landet,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.



I andre dele af landet er salgstiderne faldet. Især Bornholm og Fyn skiller sig ud.

»Det er mærkbare ændringer på blot et år. Særligt på Bornholm, hvor vi taler om en reduceret salgstid på 54 dage. Det placerer Bornholm lige efter Nordsjælland på listen over de hurtigst sælgende områder med en forskel på kun seks dage,« konstaterer Birgit Daetz.

For et år siden skulle hussælgerne på Bornholm vente to måneder længere end nordsjællænderne på at finde en køber til deres hus.

Forklaringen på, at udviklingen stikker i hver sin retning, er priserne. Priserne stiger ikke i samme grad som tidligere i København, og det betyder, at sælgerne skal justere deres forventninger til, hvad de kan sælge deres bolig for.

»Sætter de prisen for højt, får det negative konsekvenser for salgstiden. Vi skal dog huske, at den stadig er særdeles lav. Omvendt er markedet mindre fastlåst på eksempelvis Bornholm, og udgangspunktet er en længere salgstid. Derfor er det også nemmere at skabe en mere mærkbar, positiv forandring,« mener Birgit Daetz.