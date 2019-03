Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil nedbringe antallet af unge, der bliver ramt af et skattesmæk.

En stor gruppe unge danskere skal formentlig betale tusindvis af kroner tilbage i skat. En ny opgørelse fra Skattestyrelsen viser nemlig, at ca. hver sjette mellem 18 og 30 år sidste år blev ramt af et skattesmæk.

Ifølge Skattestyrelsen tegner det til, at billedet vil være det samme i år, og dermed vil tusindvis af unge blive mødt af røde tal, når de tjekker deres årsopgørelse.

Opgørelsen fra Skattestyrelsen viser, at 16,8 pct. af de 18 til 30-årige sidste år fik et skattesmæk. Det gennemsnitlige beløb, som denne gruppe skulle betale i restskat, lød på ca. 4.000 kr.

»Nogen vil måske tænke, at det ikke er en så stor andel og at beløbet ikke er stort. Men her skal man tænke på, at det er her de unge begynder deres skattemæssige karriere, og at deres indtægter ikke er så store, så det slår hårdere,« siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

5,9 pct. af de 18-årige havde sidste år betalt for lidt i skat, og tallene fra Skattestyrelsen viser, at andelen stiger i takt med alderen.

Således var det 10 pct. af de 19-årige og 21,6 pct. af de 30-årige, der sidste år skulle betale penge tilbage i skat. Det er ifølge Skattestyrelsen især ændringer i kørselsfradraget, der er skyld i skattesmækket. Det kunne være undgået ved at have opdateret sin forskudsopgørelse.

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) er der behov for, at skat rykker længere op på dagsordenen for de unge.

»Det er bekymrende tal, og jeg er lidt bekymret på de fremtidige generationers vegne. Der er behov for fokus på området blandt de unge, og det er vigtigt, at de sætter sig ind i det,« siger Karsten Lauritzen.

En løsning på problemet med unge, der får et skattesmæk, kunne f.eks. være, at det kom ind via undervisningen. Alternativet kan være, at der i fremtiden bliver indført tvang, lyder det fra ministeren,

»Det er ikke noget, jeg går ind for. Men man kunne forestille sig, at man skulle ind og godkende og tjekke sin skat, som vi kender det fra nogle lande, hvor man får en bøde for ikke at stemme. Jeg tror dog mere på frivilligheden, og at det bliver løst ved at italesætte problemet,« siger Karsten Lauritzen.

Ca. 21 pct. af alle danskere fik sidste år et skattesmæk, og det lød i gennemsnit på ca. 6.350 kr.