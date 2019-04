Her koster en gennemsnitlig bolig 8 mio. kr.

En ny undersøgelse viser nu, hvor verdens dyreste boligmarked befinder sig.

Du skal grave dybt i lommerne, hvis du skal købe en gennemsnitlig bolig på verdens dyreste boligmarked.

I den kinesiske by Hong Kong koster en almindelig bolig i gennemsnit 8 mio. kr., hvilket gør byen til det dyreste sted i verden at købe bolig. Det skriver Bloomberg.com på baggrund af en rapport fra CBRE Group.

Det er ottende år i træk, at Hong Kong er blevet udnævnt til verdens dyreste område, når det gælder fast ejendom. En ting er den høje pris for boligerne, men derudover er det heller ikke helt nemt at komme til en fremvisning, hvis man skulle være interesseret i en bolig.

Hvis man vil se på luksuslejlighederne i Victoria Harbor-komplekset, der blev opført for få år siden, med udsigt over havnen og tæt på Hongkongs forretningsdistrikt, kræver det et depositum på 900.000 dollars, har CNN tidligere skrevet.

Når man lægger sit depositum, giver det efterfølgende ret til en 90 minutters rundvisning. Det er dog ikke i de lejligheder, der er til salg, men et helt andet sted i byen, hvor der er lavet en model af lejlighederne.

Det er Asien, der indtager de højeste placeringer på listen over verdens dyreste boligmarkeder. På andenpladsen ligger Singapore med en gennemsitlig boligpris på knap 6 mio. kr. Lige i hælene følger Shanghai med en pris på ca. 5.5 mio. kr. for en almindelig bolig.

Tidligere har byer som New York, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Sydney og Melbourne ligget højt på listen over verdens dyreste boligmarkeder, men markedspriserne er dalende i en lang række af byerne, mens Asien fortsætter med de skyhøje boligpriser.

Hvis man udelukkende kigger på markedet for luksusboliger, så er de dyreste boligmarkeder Shanghai og Moskva, hvor et såkaldt »Primehome« gennemsnitligt bliver solgt for knap 16 mio. kr.