Det er ikke kun ruteflyvninger med SAS, der er påvirket af flystrejken. Landets største charterbureauer kæmper lige nu for at få alle feriegæster afsted.

Flystrejken hos SAS rammer også landets charterbureauer, der i øjeblikket forsøger at ombooke de feriegæster, der skulle have været med et SAS-fly i dag eller i løbet af weekenden.

Hos rejseselskabet Tui håber man at kunne finde alternative afgange til de solhungrende gæster.

»Som det ser ud nu, har vi ombooket en enkelt charterrejse i dag. Lige nu kigger vi på ombookning i forhold til de ruteflyvninger, som vores gæster har købt. Vi giver løbende besked, og vi vil have alle gæster på ferie,« siger Mikkel Hansen, der er pressechef hos Tui.

Apollo Rejser står over for en noget større udfordring, da selskabet i de kommende dage har ni charterafgange med SAS-fly. Fem afgange er dog allerede reddet, forklarer Glenn Bisgaard, kommunikationschef hos Apollo Rejser.

»Vi arbejder på at finde alternative fly til de sidste fire afgange. Vi har ikke nogen, der skal af sted i dag, men det har vi i weekenden, og lige nu har vi en god dialog med andre samarbejdspartnere,« siger han.

Han opfordrer desuden alle kunder til at afvente en opringning fra Apollo Rejser, som lige nu er ved at kontakte de berørte passagerer.

Hvis Apollo Rejser ikke når at finde de sidste fly, kan gæsterne enten ombooke rejsen eller få pengene tilbage.

»Det ønsker vi selvfølgelig ikke. Det eneste scenarie, vi arbejder med, er at finde de ekstra fly. Vi ved, at folk har taget ferie for at komme af sted nu,« siger Glenn Bisgaard.

Hos landets største rejseselskab Spies trøster man sig med, at langt de fleste feriegæster flyver med selskabets egne fly via Thomas Cook, mens man arbejder på højtryk for at hjælpe de omkring 300 gæster, der potentielt er berørte af flystrejken.

»Vi finder alternative løsninger til alle, og det er vores held, at vi har et selvstændigt flyselskab, der ikke strejker. De fleste gæster, der er berørte hos os, er dog på destinationer, hvor vores egne fly ikke flyver, og dem er vi ved at finde en løsning til,« siger Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationsansvarlig hos Spies.



Hun tilføjer, at alle gæster, der alligevel ikke ønsker at rejse med alternative ruter, også vil få mulighed for at vente, til strejken er ovre.

Indtil videre er 673 flyafgange er aflyst, og 72.000 passagerer ramt, efter at SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige fredag har valgt at gå i strejke. Strejken skyldes, at forhandlingerne om en ny overenskomstaftale er brudt sammen.