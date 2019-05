Det 20-årige boliglån har vundet stor popularitet. Nu kan det blive endnu billigere.

Nordea Kredit er tæt på at sende et 20-årigt boliglån på markedet med en rente på bare 0,5 pct. Overvejelserne sker, efter at 1 pct. lånet er steget så meget i kurs, at det er tæt på at lukke.

Gennemsnitskursen lå onsdag eftermiddag i præcist 100,0. Kommer gennemsnitskursen over 100, må realkreditinstitutterne ikke længere udstede nye lån i serien.

Det betyder, at boligejere, der ønsker et 20-årigt fastforrentet lån med afdrag, kan komme i klemme, da ingen af de fire realkreditinstitutter har et alternativt lån på hylderne.

»Vi har noteret os den høje kurs, og vi er i gang med at vurdere markedet. Vi ønsker altid at kunne tilbyde vores kunder de bedste tænkelige lånemuligheder, og hvis vi beslutter os for at åbne et 20-årigt 0,5 pct. lån, vil vi melde det ud via en fondsbørsmeddelelse,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

I Nordea Kredit forventer man, at et 20-årige fastforrentet 0,5 pct. lån vil få en kurs omkring 95,6.

Hvis realkreditinstitutterne åbner den nye obligation, vil boligejerne altså få mulighed for at låne penge 20 år ud i fremtiden til en fast rente på bare 0,5 pct. Det er lavere end den nuværende inflation på 1,0 pct. fra april. Dertil kommer bidragssatsen, der bl.a. afhænger af belåningsgraden.

Samtidig er en kurs på 95,5 højere end den grænse på 95, som mange anser for rimelig, når man optager et nyt realkreditlån, for at kurstabet ikke bliver alt for stort.

Et 20-årigt lån på 1 mio. kr. og fast rente koster 4.820 kr. om måneden efter skat, hvis det er et 1 pct. lån til kurs 100. Et tilsvarende 0,5 pct. lån koster 4.950 kr.

0,5 lånet forventes altså at koste 130 kr. mere hver måned efter skat pr. lånt million. Når det alligevel kan være attraktivt, skyldes det, at både afdrag og kursfølsomhed er højere.

Det er ellers ikke så mange måneder siden, at realkreditinstitutterne åbnede det 20-årige 1 pct. lån, men de næsten konstant faldende renter, er altså allerede nu ved at sende obligationen på bænken. Selv om lånet kun har været på markedet siden slutningen af januar, har obligationsserierne bag allerede nået at vokse sig store.

I Nordea Kredit og Realkredit Danmark har man i begge institutter udstedt for ca. 3,5 mia. kr. I Jyske Realkredit er udstedelsen på ca. det halve, og i Nykredit, der er landets største realkreditinstitut på godt det dobbelte.