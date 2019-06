Det har aldrig været billigere at få et flekslån.

Renten på flekslån er banket i bund. Selv flekslån med seks år mellem refinansieringerne har nu negativ rente, og et F5-lån kan fås til en rente på -0,14 pct.

Dermed er F5-renten faldet 0,5 pct. point på bare et år. Rentefaldet på flekslån sker samtidig med, at de lange renter også falder til historiske bundniveauer.

Således er der nu åbnet et afdragsfrit 1,5 pct. lån, og det 10-årige lån med en rente på 0 pct. har rundet kurs 99.

»F5-renten er også i bundrekord i disse dage. Det skal man ikke glemme midt i omtalen af de rekordlave renter på fastforrentede lån. F5-lånet er absolut også et godt alternativ for tiden for boligejere, som efterspørger en længere rentebindingsperiode,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Sammenlignet med fastforrentede lån er ydelsen på flekslån her og nu lavere, og afdragsbetalingerne er højere. Det skal man veje op imod en større rentesikkerhed på det fastforrentede lån og en evt. mulig reduktion af restgælden, hvis man indfrier før tiden, mener Christian Hilligsøe Heinig.

»Men som vi også har været vidne til gennem de senere år, er det særdeles usikkert, hvornår en evt. restgældsreduktion vil komme, mens man med sikkerhed ved, at man får afdraget hurtigere på F5-lånet og har en lavere rente over de første fem år.«

Også F3-renten ligger i et historisk lavt niveau omkring -0,35 pct. Dermed er F3-renten lavere end renten på F1-lånet. At investorer således er villige til at betale mere for et lån med længere rentebinding, kan skyldes en forventning om yderligere rentefald.

Det er eskaleringen af handelskrigen mellem Kina og USA – samt at Mexico også blev inddraget i handelskrigen i fredags med toldtrusler fra USA, der har skabt finansiel uro og rentefald. Samtidig er der stigende bekymringer om holdbarheden af det globale økonomiske opsving.