Aktionærernes vagthund om gebyrsag i Danske Bank: »Det er et skræmmeeksempel«

Sagen er ikke god for tilliden til den rådgivning, man får i bankerne, lyder det fra Dansk Aktionærforening.

Det er »skræmmende«, at Danske Bank har solgt produkter til sine kunder vel vidende, at kunderne ville tabe penge på produkterne.

Sådan lyder reaktionen fra Danske Aktionærforening, efter at Danske Bank mandag meddelte, at kunder i landets største bank er havnet i denne situation, efter banken hævede sit gebyr på produktet Flexinvest Fri.

»Det er et skræmmeeksempel, når man sælger en investering til kunderne med en klar viden om, at det reelt er noget, der vil koste kunderne penge. Det bør få alle banker til at se deres lavrisikoprodukter igennem og tilsvarende få mange investorer til at tjekke om det, de reelt tror er lav risiko med et lavt afkast, i virkeligheden koster dem penge,« siger Mikael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening.

»Det styrker heller ikke tilliden til bankernes rådgivning - herunder salg af egne produkter,« lyder det fra Mikael Bak.

Sagen har indtil nu ført til fyringen af bankdirektør Jesper Nielsen, der en overgang var midlertidig topchef i Danske Bank.

Ca. 87.000 kunder i ifølge Danske Bank ramt, og den gennemsnitlige kunde vil få en godtgørelse på 1.000-2.000 kr. Samlet set vil det koste Danske Bank ca. 400 mio. kr.

»At så mange mennesker er blevet ramt, det er skræmmende. Er der kunder i andre banker, som har tilsvarende udfordringer? Det håber vi ikke, men man kan ikke vide det,« siger Mikael Bak.

»Det er ikke i orden, at man har udsat kunderne for en risiko, og samtidig har ladet dem betale for det. I den situation er det jo oplagt, at kunderne hellere skulle have ladet pengene stå på en bankkonto,« lyder det videre fra Mikael Bak.

Finanstilsynet øverste chef, Jesper Berg, kalder det i en pressemeddelelse for en »en meget alvorlig sag«. Sagen kommer frem kort tid efter, at Finanstilsynet advarede om, at det lave renteniveau øgede risikoen for, at kunderne fik dårlig investeringsrådgivning i landets banker.

Finanstilsynet forventer, at der falder en afgørelsen i Danske Bank-sagen i løbet af sensommeren, og tilsynet vil nu øge sit fokus på området. Dette tiltag hilser man velkommen i Dansk Aktionærforening.