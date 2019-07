Fleksrenter mast i bund: 10 års rentesikkerhed koster kun 0,11 pct.

Alle flekslån helt op til F9-lånet har negativ rente.

Det har aldrig været billigere at få et flekslån. Renten er nu banket så langt ned, at det kun koster 480 kr. om måneden efter skat at låne 1 mio. kr., hvis man vælger et F5-lån

F5-renten er helt nede i -0,36 pct. Der har den ligget et stykke tid, men rentepresset fortsætter på flekslån med længere løbetid.

F9-lånet er meget tæt på at have negativ rente, men holder akkurat skansen med en rente på 0,03 pct.

F10-renten er også historisk lav med blot 0,11 pct. Det vil altså sige, at boligejere, der vælger et sådant lån, kan være sikre på at have en rente på 0,11 pct. i 10 år.

Der er nogle, for hvem et F10-lån vil give mening. Men det er vigtigt at vide præcist, hvad man gør, for det er ikke uden risiko, fastslår cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

»Det typiske billede er, at vores kunder har lån op til F5. Men vi har kunder, der har flekslån med længere løbetider,« siger han.

Der er specielt to risici, man skal tage højde for.

Der vil ikke være meget likviditet specielt i starten, og det kan give nogle skæve kurser. Den risiko aftager med tiden.

Hvis renten falder yderligere, risikerer man at skulle betale overkurs for at komme ud af lånet i utide.

»Det er et lidt undervurderet aspekt, men man har faktisk også mulighed for at få en kursgevinst, hvis renten stiger. Den gevinst er skattefri, bla. hvis det sker i forbindelse med salg,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han understreger, at hvis et af formålene ved at optage et boliglån, er, at man vil udnytte renteudsving, så skal man vælge et fast forrentet lån med 30 års løbetid.

I Realkredit Danmark har flere kunder et F10-lån. Det kan være andelsboligforeninger, men også private. F10-obligationen bruges bla. i det nye produkt FlexLife til kunder, der har et bevidst ønske om at nedspare.

»De privatkunder, vi har med F10-lån, har stor friværdi og har udnyttet det til nedsparingsformål,« siger Christian Hilligsø Heinig.

I øjeblikket er F1-renten højere end F5-renten med -0,31 pct. Billigst er F3-lånet, der har en rente på -0,46 pct.

De lave renter er med til at give både boligmarkedet og privatforbruget medvind, mener Christian Hilligsøe Heinig.

»Den store konverteringsbølge, der er i gang nu, kan resultere i, at boligejerne måske låner lidt ekstra i friværdien, når de alligevel er i gang med en låneomlægning. Det kan slå igennem på forbruget via låneomlægninger, hvor der lånes ekstra penge.«