Hvem har været bedst til at forudsige huspriserne? Se listen her

Én institution har nærmest ramt plet i forhold til prisudviklingen for huse i perioden fra 2016 til 2018.

Hvem skal man lytte mest til i forhold til udviklingen på boligmarkedet i de kommende år? Hvis man ser på de seneste års historik, er svaret klart.

Økonomerne i centraladministrationen har nemlig været bedst til at forudsige udviklingen fra 2016 til 2018. Det viser en opgørelse, som Nordea Kredit har lavet baggrund af prognoser fra Nationalbanken, De Økonomiske Råd, regeringen/Økonomi- og Indenrigsministeriet og Nordea for Finans.

»Økonomi- og Indenrigsministeriet/regeringen har været bedst til at forudsige husprisudviklingen,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, der dog advarer om, at man som boligejer baserer sine beslutninger på prognoser.

»Der er ingen garanti for, at den institution, der historisk set har udarbejdet den bedste prognose, også vil gøre det fremadrettet. Man bør derfor aldrig bygge sine beslutninger om køb og salg af hus eller valg af lånetype på prognoser over husprisudviklingen eller renteudviklingen. I stedet anbefaler vi, at man går ind eller ud af boligmarkedet, når familiens behov ændres,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Prognoser 2016 2017 2018 Danmarks Nationalbank 3,9 pct. 3 pct. 2,7 pct. De Økonomiske Råd 2,9 pct. 1,6 pct. 2,1 pct. Regeringen 4,0 pct. 4,0 pct. 4,0 pct. Nordea 4,8 pct. 3,0 pct. 2,5 pct. Faktisk udvikling (Danmarks Statistik) 3,9 pct. 4 pct. 3,9 pct.

Kilde: Nordea Kredit.

Prognoserne i opgørelsen blev offentliggjort i efteråret og hen mod slutningen af 2016, og for netop 2016 kom Nationalbanken tættest på bulls eye. Men for hele opgørelsen var det altså Økonomi- og Indenrigsministeriet, der kom tættest på den faktiske udvikling i huspriser.

»Det er svært at udarbejde prognoser for fremtiden. Huspriserne afhænger af mange økonomiske faktorer som f.eks. renteudvikling og beskæftigelse, der også påvirkes af udlandet. I Nordea forventede vi, at renterne ville være højere end de niveauer, vi ser i dag. Det er én af de primære årsager til, at huspriserne er steget mere, end de fleste havde forventet, da vi stod i 2016,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Omregner man prognoserne til kroner og øre, ventede regeringen, at et gennemsnitligt hus på 140 m2 ville være 1.783.000 kr. værd i 2018. Ifølge beregningerne fra Nordea Kredit svarer det til en stigning på 208.000 kr. over de tre år, som prognoserne dækkede.

Prisudvikling ifølge prgnoser i kr. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2018 Danmarks Nationalbank 65.000 52.000 48.000 165.000 De Økonomiske Råd 48.000 28.000 36.000 112.000 Regeringen 66.000 70.000 72.000 208.000 Nordea 79.000 53.000 45.000 177.000 Faktisk udvikling (Danmarks Statistik) 64.000 70.000 70.000 204.000

Kilde: Nordea Kredit.

Den faktiske prisudvikling resulterede i en stigning på 204.000 kr., så et gennemsnitligt hus i 2018 var 1.875.000 kr. værd.

»Regeringens prognose har således været god til at forudsige den faktiske udvikling,« siger Lise Nytoft Bergmann.