Stort udbudspres kan presse obligationskurserne yderligere ned.

Obligationskurserne siver, og dermed er det knapt så attraktivt at omlægge til de superbillige 1 pct. lån.

1 pct. lånet med afdrag har været helt oppe over kurs 99, nu ligger det i 97,6. Samme tendens ser man med lånet uden afdrag. Det har været over kurs 98, men er onsdag faldet til 96,5.

Det er et fald på 0,4 kurspoint i forhold til dagen før. Faldet kommer på et dårligt tidspunkt for de mange, der ventes at lægge lån om inden opsigelsesfristen den 31. juli. I realkreditinstitutterne forventer man rekordstor interesse for at lægge om.

Men netop den store interesse kan i sig selv være med til at presse kurserne på 1 pct. lånet yderligere ned. Den bevægelse har man set ved tidligere konverteringsbølger. Det store udbud af obligationer presser simpelthen priserne ned.

»Et mærkbart og uventet fald i kursen i løbet af de kommende uger vil fungere som en effektiv bølgebryder,« erkender chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

En grov tommelfingerregel siger, at kursen på et boliglån skal ligge over 95, før det kan betale sig at lægge om. Begge 1 pct. lån ligger fortsat et stykke derover, men restgælden forøges alligevel betydeligt ved en omlægning.

Omlægger man et lån på 1 mio. kr., får man en restgæld på 1.048.000 kr., hvis det er med afdrag og 1.059.000 kr., hvis lånet er uden afdrag.

Også kursen på det 20-årige 0,5 pct. lån er faldet til 97,2.

Det 10-årige 0 pct. lån er ikke så kursfølsomt og ligger fortsat i en flot kurs på 99,6. Fredag var det dog så tæt på 100, at flere realkreditinstitutter gjorde klar til at introducere et lån med fast negativ rente.

Renterne på flekslån er fortsat rekordlave. Et F1- og et F5-lån kan fås til renter omkring -0,30. Renten på F3-lån er helt nede i -0,45 pct.