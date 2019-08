Det kan være en god idé at satse på defensive aktier, lyder rådet fra flere aktiechefer ovenpå de seneste dages massive aktieuro.

Den optrappede og stærkt uforudsigelige udvikling i handelskrigen mellem USA og Kina har i de seneste dage fået aktiemarkederne verden over til at falde brat.

Og det er især de såkaldt cykliske aktier, som investorerne smider fra sig. Derfor kan det være en god idé som investor at søge tilflugt i de såkaldt defensive aktier. Sådan lyder rådet fra flere aktiechefer i dagens udgave af Børsen.

»Vi ser en klar bevægelse fra cyklisk til defensiv, når Donald Trump han rasler med sablen - især i disse dage. Det er godt at have defensive aktier i porteføljen, så man har noget at stå imod med, når pilen peger ned for verdensøkonomien,« siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, til Børsen.

Samme melding lyder fra Michael Friis Jørgensen, der er chefaktieanalytiker i Alm. Brand Markets.

En cyklisk aktie er en aktie i en virksomhed, som er følsom overfor økonomiske konjunkturer og udsving. Det gælder eksempelvis A.P. Møller-Mærsk, FLSmidth og Pandora.

En defensiv aktie er derimod langt mindre afhængig af, hvordan den globale økonomi udvikler sig. Det er f.eks. Ørsted, Coloplast og Novo Nordisk.

Handelskrigen mellem USA og Kina tog i sidste uge en uventet drejning, da præsident Donald Trump meddelte, at han smider 10 pct. told på al import fra Kina allerede fra den 1. september.

Kina har svaret igen ved at stoppe al import af landbrugsvarer fra USA. Derudover har kineserne devalueret deres valuta, yuanen, så den mandag nåede det laveste niveau i forhold til den amerikanske dollar i ti år, nemlig under syv yuan pr. dollar.

Manøvren har fået Donald Trump til at beskylde Kina for »valutamanipulation.«

Situationen har skabt ekstrem nervøsitet på de finansielle markeder, og heller ikke herhjemme er aktierne upåvirkede. På bare to handelsdage har de største danske aktier mistet 4,3 pct. af deres værdi, skriver Børsen.

Tirsdag morgen fortsætter aktiefaldene i Asien.