Pensionsselskabet PFA's investeringsforening er den bedst ratede i Danmark.

Pensionsselskabet PFA’s investeringsforening har igen indtaget sin vante plads som den bedste i Danmark. PFA Invest er nemlig hoppet to pladser frem, og har dermed vippet den aarhusianske kapitalforvalter Formuepleje af pinden.

Det viser den seneste opgørelse fra det uafhængige analyse- og ratingbureau Morningstar. På Morningstars liste over ratede investeringsforeninger i Danmark finder man 21 investeringsforeninger.

PFA Invest indtager med en rating på 4,11 førstepladsen på listen. 5 er den højeste rating på skalaen.

»På kundernes vegne er vi glade for, at PFA Invest igen ligger som den bedste danske investeringsforening i Morningstars uafhængige analyse. Det viser styrken af vores aktive forvaltning, der giver kunderne et solidt afkast, uden at risikoen bliver for høj,« lyder det i en udtalelse fra Christian Lindstrøm Lage, der er investeringsdirektør i PFA.

Andenpladsen bliver indtaget af Formuepleje med karakteren 4,08, mens Nykredit i den seneste indtager tredjepladsen med en rating på 4,06.

»I et år med væsentlige usikkerheder på finansmarkederne har vi formået at styre vores porteføljer sikkert gennem urolighederne og dermed bidraget positivt til kundernes opsparinger. Opsparingstilbud til frie midler bliver mere og mere populære og relevante i takt med, at muligheden for at få forrentning på almindelige bankkonti bliver ringere, og at danskernes opsparinger stiger,« udtaler Christian Lindstrøm Lage.