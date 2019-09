Den gennemsnitlige kvadratmeterpris sætter rekord.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Boligmarkedet viser for alvor sundhedstegn. I 67 kommuner er priserne nu steget det seneste halve år, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Det er to af tre kommuner. Priserne er steget 2,5 pct., og den gennemsnitlige kvadratmeterpris sætter rekord.

Fremgangen er ikke længere forbeholdt de store byer. Kommuner som Lemvig, Kerteminde og Glostrup er alle tre repræsenteret på top 10-listen over de største prisstigninger.

Her er boligpriserne steget mest:

Kommune Gns. kvadratmeterpris i kr. august 2019 Forskel seneste år i pct. Morsø 6.048 20,80 Lemvig 6.086 18,60 Norddjurs 7.689 12,60 Kerteminde 11.396 11,30 Glostrup 26.239 10,90 Viborg 11.103 10,90 Vesthimmerland 6.716 10,60 Fredericia 12.965 9,90 Vejen 7.776 9,80 Vordingborg 7.987 9,70

Kilde: Boligsidens Markedsindeks

De lave renter spiller i høj grad en rolle i udviklingen, fastslår chefanalytiker i Nykredit Mira Lie Nielsen.

»Renterne spiller selvfølgelig ind på prisudviklingen, og det seneste rentefald vil som udgangspunkt betyde mest for priserne i de knap så dyre områder,« siger Mira Lie Nielsen.

I landets dyreste boligområder er prisniveauet så højt at mange ikke kan låne mere selv om renterne falder, da de skærpede kreditregler tilsiger, at gældsfaktoren som udgangspunkt ikke bør overstige 4.

»Rentefaldet vil formentlig skubbe på handelsaktiviteten i de dyre områder, da det bliver billigere at sidde i boligen,« mener Mira Lie Nielsen.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu 14.409 kr. Det er det højeste niveau i de sidste 10 år.

Salgspriser pr. kvm for parcel- og rækkehuse i august:

Region Gennemsnitspris i kr. Forskel i pct. juli-august 2019 Forskel i pct.august 2018 – august 2019 Hele landet 14.409 0,60 2,50 Hovedstaden 26.147 0,40 3,10 Midtjylland 12.716 0,80 2,20 Nordjylland 9.891 1,50 2,40 Sjælland 12.725 0,40 3,30 Syddanmark 10.474 0,30 2,00

Kilde: Boligsidens Markedsindeks

»Effekterne af den lave rente, øget beskæftigelse og de generelt gode konjunkturer har spredt sig til hele landet. Derfor ser vi fremgang i salgsprisen i samtlige regioner både målt på det seneste år samt i den sidste måned,« mener kommunikationsdirektør for Boligsiden Birgit Daetz..

Danskernes disponible indkomster er steget gennem en årrække, og det øger i sig selv råderummet for boligkøb, fastslår cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

»Det betyder også, at der ikke synes at være skyggen af en boligprisboble herhjemme på parcelhusmarkedet på landsplan. Beregninger fra både Nationalbanken og Finansministeriet viser da også, at huspriserne er steget mindre end, hvad man umiddelbart ville forvente ud fra de økonomiske modeller,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Det er ikke kun på markedet for villaer og rækkehuse, at priserne er steget. Det er priserne på ejerlejligheder og sommerhuse.

Særligt sommerhusene er steget i værdi, og her viser august-tallene fra Boligsidens Markedsindeks, at priserne på sommerhuse er steget med 3,7 procent igennem det seneste år i hele landet. Fremgangen er endda højere i fire ud af landets fem regioner, imens salgsprisen for sommerhuse i Region Midtjylland er dalet med 1 procent.