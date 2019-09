Der er kommet langt færre uforsikrede køretøjer på de danske veje.

Selvom det koster 250 kr. pr. døgn at køre rundt uden en ansvarsforsikring på bilen, er der stadig tusindvis af danskere, som blæser på den lovpligtige forsikring.

Kort før nytår modtog mere end 50.000 danskere et varslingsbrev om, at de mangler en ansvarsforsikring. Siden blev der indført dagsgebyrer, og nu - ti måneder senere - er der cirka 14.000 uforsikrede køretøjer tilbage.

Det viser nye tal fra DFIM, der står for at inddrive de lovbaserede dagsgebyrer.

»Et fald på godt 70 procent på ti måneder i antal uforsikrede køretøjer er en markant og positiv udvikling, der overgår vores forventninger til dagsgebyrets effekt,« siger vicedirektør Thomas Brenøe fra brancheorganisationen Forsikring & Pension i en pressemeddelelse.

Dagsgebyr-ordningen blev indført ved lov sidste år efter svensk og finsk forbillede for netop at reducere antallet af bl.a. biler, motorcykler og knallerter, der kører rundt uden at være ansvarsforsikret.

I Danmark er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på et motorkøretøj, mens kaskoforsikringen er valgfri. En ansvarsforsikring dækker de skader, du påfører andre personer, deres ejendele eller køretøj med dit motorkøretøj.

Ifølge Transportministeriet koster de skader, der forvoldes af uforsikrede køretøjer, hvert år cirka 73 mio. kr. De penge betales af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, hvis medlemmer er de danske forsikringsselskaber.

I sidste ende er det altså forsikringskunderne, som betaler regningen, hvis en uforsikret bil eller motorcykel forvolder skade. Dertil kommer de skader, som uforsikrede køretøjer måtte forvolde på personer.

»Hvis man med sit uforsikrede køretøj forvolder skade på andre i trafikken, risikerer man at få et økonomisk erstatningskrav i millionklassen, hvis den eller de tilskadekomne får skader, der medfører invaliditet og tab af erhvervsevne,« siger Thomas Brenøe.

Bliver man stoppet af politiet med et uforsikret motorkøretøj, inddrager politiet nummerpladerne på stedet og udsteder en bøde på mindst 1.000 kr.