Mange boligejere kan se frem til en stigning på næsten 6 pct. i grundskylden næste år, viser beregninger fra Danske Bank.

Folketingets Finansudvalg har godkendt, at kommunerne næste år kan regulere grundskylden op med 5,8 pct. Det betyder, ifølge Danske Bank, at husejere i 29 ud af landets 98 kommuner næste år skal betale mere.

»Om man faktisk får en stigning i sin grundskyld kommer an på, hvordan ens grundvurdering har udviklet sig siden 2001, og det har et ganske stort element af tilfældighed over sig,« skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, i en note.

Den største stigning sker ifølge banken i Frederiksberg Kommune, ligesom det har været tilfældet de seneste år. Her kan man regne med en stigning på omtrent 3.000 kroner pr. gennemsnitligt hus.

Nummer to på listen er Rudersdal Kommune med en stigning på 2.748 kr. efterfulgt af Lyngby-Taarbæk Kommune med en stigning på 2.245 kr.

Stigningen bliver indefrosset som et lån, og man kan ifølge Las Olsen vælge at betale pengene i 2021, eller vente til huset sælges mod at betale renter.

I løbet af 2020 har regeringen lovet, at den vil udsende nye, bindende ejendomsvurderinger. I 2021 og frem skal grundskylden beregnes ud fra disse.

Vurderingerne vil ifølge Vurderingsstyrelsen stige mest for lejligheder, så har man et hus i en kommune med mange lejligheder, kan man ifølge Las Olsen risikere, at grundskylden rent faktisk falder i 2021.

»Det betyder bare ikke nødvendigvis, at man skal betale mere i grundskyld, for satserne skal tilpasses, så hver enkelt kommune ikke får flere penge ind end med det gamle system,« skriver Las Olsen.

Grundskyld (grundskat) er en skat på jord, som udskrives og opkræves af kommunen. Den kan variere alt efter, hvilken kommune grunden ligger i, og der er en grænse for, hvor meget den må stige.

Udgangspunktet for grundskylden er grundens vurdering. Men på grund af store problemer med vurderingsmetoderne er der ikke lavet nye vurderinger siden 2011. Alligevel oplever mange boligejere, at grundskylden stiger år for år.

Det skyldes, at de store stigninger i grundvurderingerne op gennem 00’erne endnu ikke er slået fuldt ud igennem. Grundskylden er altså langt mindre end grundværdierne og har således en del, der skal indhentes.

Ud over grundskyld betaler boligejere også ejendomsværdiskat. Den bliver også lavet om, og her er der udsigt til stigninger i nogle af de dyre områder af landet.

»Men en rabatordning vil sørge for, at man ikke alt i alt kommer til at betale mere i grundskyld og ejendomsværdiskat i 2021, end man ville have gjort med de gamle regler,« skriver Las Olsen.

I disse kommuner stiger grundskylden: