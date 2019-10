Vandt 1 mio. kr. i tv-program - nu slipper de for skat

Landskatteretten har netop offentliggjort sin afgørelse i en sag om beskatning af en gevinst vundet i et tv-program.

For fem år siden vandt ekskæresterne Liselotte Nielsen og Tobias Hall fra Skive 1 mio. kr. til deres datter i Kanal 5-programmet ”Ex’ernes kamp”.

Programmet gik ud på, at en række fraskilte par kæmpede om at vinde 1 mio. kr. til deres barn eller børn. Den dyst trak Liselotte Nielsen og Tobias Hall sig altså sejrrigt ud af.

Millionen blev sat ind på en båndlagt konto, som deres nu 10-årige datter vil få råderet råde over, når hun er myndig.

Siden har ekskæresterne dog været i et årelangt slagsmål med skattemyndighederne om, hvordan præmien skulle beskattes. Nu er der så faldet dom i sagen i Landsskatteretten.

Den har besluttet, at hverken forældrene eller deres datter skal beskattes af gevinsten på 1 mio. kr. Simpelthen fordi sagen er blevet forældet, fremgår det af den nye afgørelse fra Landsskatteretten.

Skattemyndighedernes langsommelighed i sagen har kostet statskassen mere end halv mio. kr. i skat. Sådan lyder vurderingen fra Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO.

»Skatteforvaltningen startede med at foretage en forkert faglig vurdering ved at hævde, at beskatningen skulle ske hos forældrene, og efter Landsskatteretten havde fastslået, at den skulle ske hos datteren, var skatteforvaltningen for længe om at ændre hendes skatteansættelse og blev derfor til sidst ramt af forældelsesreglerne,« siger han om dommen.

Alle indtægter er som udgangspunkt skattepligtige, også dem der vindes i tv-programmer, hvor deltagerne er castede. Liselotte Nielsen og Tobias Hall var også helt på det rene med, at der skulle betales skat af milliongevinsten. De henvendte sig blot i begyndelsen til skatteforvaltningen for at være sikker på, hvem og hvordan der skulle beskattes.

Først ville skatteforvaltningen beskatte forældrene og have datteren til at betale gaveafgift ved overdragelse af præmien. Det klagede forældrene over, og siden var både Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten inde over sagen, inden Skattestyrelsen i slutningen af 2018 besluttede, at datteren skulle beskattes af millionen i indkomståret 2014.

Men beslutningen skulle være truffet tidligere, hvorfor den var ugyldig, har Landsskatteretten nu afgjort.

»Givetvis ikke en sag, som skatteforvaltningen er stolt af. Og et godt eksempel på, at skatteforvaltningen ikke er meget for at erkende egne fejl,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

Hos Skattestyrelsen tager underdirektør Henriette Lemvigh afgørelsen til efterretning.

»Nu skal vi nærlæse afgørelsen og dens præmisser. Det gør vi for at vurdere, om den har konsekvenser for praksis på området, eller om den er konkret begrundet,« siger hun i en kommentar.

Finans har forsøgt at få Liselotte Nielsen og Tobias Hall til at medvirke i artiklen, men dette er ikke lykkedes.