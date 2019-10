Luna Melin er influent, men har kun 1.300 følgere: »Det er en forsødning af livet ved siden af lønnen og SU'en«

Selvom Luna Melin "kun" har godt 1.300 følgere på Instagram, er virksomheder interesseret i at lave reklame gennem hendes profil. Og hun er ikke alene.

Luna Melins Instagram-profil ligner ved første øjekast en hvilken som helst anden ung kvindes profil. Festlige lejligheder i venindernes selskab, selfies på solskinsdage og lejlighedsvise madbilleder.

Men kigger man nærmere efter, er mange af billederne tagget med ord som ”annonce” og ”sponsoreret”. Luna Melin er nemlig mikroinfluent, hvilket betyder, at hun gør reklame for virksomheder på Instagram - selvom at hun ikke er en kendis med titusindvis af følgere.

Luna Melin er ikke alene. Flere og flere virksomheder gør danskere med forholdsvis få følgere på de sociale medier til reklamesøjler. Og det kan der være god mening i, lyder det fra Henrik Akselbo, der er direktør og medstifter af Danmarks største influencer marketing-firma, Bloggers Delight.

»Da de store influenter fandt ud af, at deres reklame var effektiv til at sælge produkter, begyndte de af god grund at kræve stigende honorarer af virksomhederne. Så er der altid nogen, der er interesseret i et billigere alternativ, selvom de har færre følgere,« siger Henrik Akselbo.

Han påpeger, at man som virksomhed hele tiden skal udkomme med indhold, hvis man vil forblive aktuel.

»Med mikroinfluenter aktiverer man sin målgruppe og får en masse unikt indhold. Med disse aftaler får man for eksempel 30 personlige takes, der når ud til den relevante målgruppe, og det ville man ikke få, hvis man brugte pengene på én større influent« siger han.

Følgere er blevet en valuta på Instagram Hos Bloggers Delight deler man influenterne ind i kategorier alt efter, hvor mange følgere de har. Her er Henrik Akselbos estimat på, hvor mange følgere man skal have til kategorierne i dansk kontekst. Følgerne skal være ægte profiler, og en tommelfingerregel siger, at 70 pct. af følgerne helst skal være danske.

Mikro-influent: 500 til 5.000 følgere.

Macro-influent: 5.000 til 50.000 følgere.

Mega-influent: Over 50.000 følgere.

Luna Melins lejlighed er ikke større, end man kan forvente af en studerende i Aarhus. Lejligheden er ganske vidst pænt indrettet med plakater på væggene og nips på hylderne, men intet tyder på, at beboeren tjener penge på at være influent for store virksomheder.

Men det gør hun heller ikke. Mikroinfluenter som hende selv betales nemlig som regel i produkter.

»Jeg tror meget sjældent, at mikroinfluenter får penge i hånden. For mig er det en forsødning af livet, og det er vildt fedt for eksempel at få et gavekort til en restaurant, fordi det måske ikke lige er dét, du vil bruge din løn eller SU på,« siger Luna Melin.

Den 25-årige aarhusianer studerer retorik og arbejder selv med sociale medier ved siden af de mange småjobs som mikroinfluent. Derfor er hun også meget opmærksom på, hvad hun siger ja til at lægge op på sin profil.

»Hvis det er et produkt, som jeg ikke kan se mig selv i, takker jeg nej. Som regel er det, fordi jeg simpelthen ikke associerer mig selv med det givne produkt. Det skal være en naturlig del af mit indhold. Jeg ved godt, at min Instagram er et poleret billede af det, jeg laver, men jeg synes alligevel, at det er falsk reklame, hvis jeg reklamerede for et produkt, jeg aldrig selv ville opsøge,« siger hun.

Når man spørger hende, om hun en dag håber at kunne leve af at være influent, falder svaret prompte.

»Selvom jeg nogle dage vågner og tænker, at det kunne være rart at være selskabsdame og få lækker mad og champagne hele tiden, tror jeg simpelthen, at det ville være for kedeligt i længden,« griner Luna Melin.