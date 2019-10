Nu stiger danskernes realløn mere end i udlandet

Efter i flere år at have haltet bagefter ligger reallønsudviklingen i industrien igen over udlandet. Dansk Industri maner til besindighed, når 600.000 privatansatte skal have nye overenskomster til foråret.

Arbejdsgiverne har fået på puklen for at være fedtede både ved de senere års overenskomstforhandlinger og ved lokale lønforhandlinger ude på virksomhederne, men lav inflation gør, at danskernes realløn alligevel er steget over de senere år og nu igen er højere end i udlandet.

Det viser nye tal for reallønsudviklingen inden for industrien i henholdsvis Danmark, USA og 12 europæiske lande, som landets største erhvervsorganisation, DI, står bag.

Prognoser for lønudviklingen Nationalbanken forventer i sin prognose fra marts i år en lønudvikling i industrien på 3,3 pct. i 2020, og 3,4 pct. i 2021.

Vismændene forventer i deres netop offentliggjorte efterårsprognose for dansk økonomi en lønudvikling på 2,7 pct. i 2020, og 2,8 pct. i 2021.

»Vi har haft en utrolig flot periode igennem de seneste fem år, hvor vi har skabt over 200.000 nye arbejdspladser i Danmark, og hvor vi alligevel har fået lønstigninger, som i sidste ende gør, at folk har flere penge mellem hænderne end for fem år siden,« siger vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen.

Så selv om I har været fedtede, er folk blevet reddet af den lave inflation?

»En lønstigning på 2-2,5 pct. om året lyder måske ikke af så meget, men det er ikke lavere end i udlandet, og i kombination med at priserne ikke er steget så meget, er det alligevel endt rigtig fornuftigt for lønmodtagerne.«

Forude venter overenskomstforhandlinger for omkring 600.000 privatansatte til foråret, hvor industrien traditionelt sætter retningen for hele arbejdsmarkedet. De nye tal for reallønsudviklingen viser ifølge DI, at danskerne allerede er godt med.

»Vi vil se på, hvor Danmark ligger i forhold til udlandet, for det er afgørende for os, at vores virksomheder fastholder en stærk konkurrenceevne,« siger Steen Nielsen.

Cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby medgiver, at danskernes realløn er steget trods lave lønstigninger igennem de senere år.

»Tallene lyver ikke. Lav inflation har sikret en pæn reallønsfremgang, men det er gået hånd i hånd med meget store overskud i virksomhederne og en tårnhøj konkurrenceevne,« siger han.

Derfor er tiden nu kommet til at give danskerne mere i løn, mener han.

»Dansk Metal mener, at der nu er plads til højere lønstigninger, og det har både vismændene og Nationalbanken også været ude at sige. Vi ser meget på lønudviklingen i forhold til produktiviteten, og produktiviteten er steget meget over de seneste 7-8 år,« siger Thomas Søby.