Kursfald er dårlig timing for mange boligejere

Populære lån er nu meget tæt på smertegrænsen.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Kurserne på de mest populære realkreditlån er faldet de seneste dage. Faldet kommer på et dårligt tidspunkt for de mange, der har besluttet sig for at lægge lån om nu.

Faldet betyder, at de 30-årige 0,5 pct. obligationer ligger omkring kurs 95. Men det er stadig historisk billigt at låne, og der er ingen grund til at være ked af kursfaldet, mener boligøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer.

»Jeg kender godt til den gængse tommelfingerregel om at en obligation skal ligge over kurs 95 for at være attraktiv, men jeg synes, at man skal passe på med at sætte den op som en hård grænse, og at et lån er ”ude”, når det krydser den grænse,« siger Brian Friis Helmer.

»Der er jo i virkeligheden ikke særlig stor forskel på, at kursen den ene dag hedder 95,1 og den næste dag 94,9. Bruger man tommelfingerreglen, ville man dømme lånet ude ved kurs 94,9,« mener Brian Friis Helmer.

Konsekvenser at omlægge lån på 1 mio. kr. med afdrag:

Kuponrente 1,00% 0,50% Forskel Månedlig bruttoydelse 3.940 3.860 -80 Månedlig nettoydelse 3.560 3.580 20 Månedlige afdrag 2.460 2.770 310 Hovedstol 1.030.000 1.073.000 43.000 Kurs 99,6 95,6

Samlet tilbagebetaling før skat 1.315.000 1.280.000 -35.000

Kilde: Arbejdernes Landsbank

Konsekvenser at omlægge lån på 1 mio. kr. med afdragsfrihed:

Kuponrente 1,00% 0,50% Forskel Månedlig bruttoydelse 1.790 1.410 -380 Månedlig nettoydelse 1.330 1.050 -280 Hovedstol 1.040.000 1.083.000 43.000 Kurs 98,7 94,7

Samlet tilbagebetaling før skat 1.440.000 1.390.000 -50.000

Kilde: Arbejdernes Landsbank

Kurstabet er væsentligt større på et 0,5 pct. end på et 1-pct.-lån. De største konsekvenser har det ved afdragsfrihed. Her bliver restgælden på et lån på 1 mio. kr. 50.000 kr. større.

Derfor skal man tænke sig godt om, mener Brian Friis Helmer.

»Det er en individuel betragtning. Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at risikoen stiger, jo længere man bevæger sig væk fra kurs 100.«

Der er fordele og ulemper ved begge lån, understreger Brian Friis Helmer.

»Man kan ikke få i både pose og sæk. Det laveste kurstab får man på 1 pct. lånet, men til gengæld en højere kursfølsomhed på 0,5 pct. lånet. Over hele lånets løbetid vil 0,5 pct.-lånet samlet set være billigst.«

Han peger på 1 pct.-lånet efter den seneste tids kursfald, men har man en længere horisont i sin bolig, kan det i visse tilfælde tale for, at man vælger 0,5 pct.-lånet.