Disse danske aktier har klaret sig dårligst i år

Årets første 11 måneder har været hårdest for EAC, der er resterne af det store danske konglomerat ØK.

Det har langtfra været et godt år for alle de danske aktier, selv om det store C25-indeks er steget med mere end 22 pct. i løbet af årets første 11 måneder. For de fem aktier, hvor kursen er faldet mest, lyder faldet alle steder på mere end 50 pct.

For selskabet EAC, der er resterne af det store danske konglomerat, lyder faldet på mere end 86 pct. Selskabet hed frem til oktober Santa Fe, men efter at den børsnoterede virksomhed i september solgte sine aktiviteter til kapitalfonden Lazarus Equity Partners for 1 mio. euro og en aftale om gevinstdeling, hvor navnet også fulgte med, endte selskabet med at hedde EAC.

Andenpladsen på listen over de aktier, som har klaret sig dårligst i år, bliver indtaget af selskabet Conferize, som blev børsnoteret på First North-børsen i 2017. Siden dengang er det nærmest kun gået ned ad bakke for aktiekursen, og i løbet af de første 11 måneder af 2019 er aktiekursen faldet med 79,13 pct. I løbet af året har Conferize nedskrevet værdien af 75 pct. af den software, der er udviklet, til 0, da den ikke vurderes at have været styret godt nok i udviklingsprocessen.

På tredjepladsen finder man Scandinavian Private Equity. Aktien er faldet med 78,52 pct. siden nytår. Selv om det på papiret kunne ligne en gedigen lussing til aktionærerne, ser virkeligheden dog anderledes ud. Selskabet er på vej mod en afvikling, efter at selskabet tidligere på året solgte sin portefølje. I den forbindelse meddelte selskabet, at det ville udlodde 3.750 kr. pr. aktie, og aktionærerne står til yderligere 950 kr. pr. aktie, når selskabet er blevet afviklet.

Det er ikke samme historie, som ligger bag nummer fire på listen. Her finder man selskabet Npinvestor, som er faldet med 64,45 pct. i årets første 11 måneder. Selskabet, der har Erik Damgaard som storaktionær, er i løbet af året blevet straffet for en nedjustering af sin indtjeningsprognose for 2019.

Det danske lydklenodie Bang & Olufsen har fundet vej til den sidste plads på listen. Siden nytår og frem til den sidste handelsdag i november er aktiekursen faldet med 56,13 pct. Nedjusteringerne har nærmest stået i kø for Bang & Olufsen i år, og det kriseramte selskab skiftede i oktober ud på direktørposten.