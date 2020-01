Optimismen er intakt efter et 2019 med prisstigninger på huse i de fleste af landets kommuner.

Boligejere over det meste af landet kan se frem til at blive rigere i mursten i 2020. Det blev de også i 2019, da centralt beliggende huse over det meste af landet steg i pris. Flere eksperter forventer dog, at farten i prisstigningerne tager af.

»Vi venter, at huspriserne vil stige med i omegnen af 3-4 pct. i 2020 sammenlignet med 2019. Det svarer til, at et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter vil koste op til i omegnen af 55.000 kroner mere ved udgangen af 2020 sammenlignet med udgangen af 2019,« siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Dermed vil gennemsnitligt parcelhus stige mere end 1.050 kr. om ugen i 2020.

Realkredit Danmark er på linje med Finansministeriets og Nationalbankens økonomer. De forventer prisvækst på henholdsvis 3,2 og 3,5 pct. i 2020.

I Nykredit pointerer boligøkonom Mira Lie Nielsen, at høj beskæftigelse og yderligere rentefald har sikret, at også boligmarkedet uden for de store byer er steget i 2019.

»I 2020 forventer vi at dette mønster fortsat vil kendetegne boligmarkedet og medføre huspriser, som stiger omtrent 3 pct. - altså lidt mindre end i 2019. De geografiske områder, hvor prispresset er lavere, fylder mere, og vi forventer samtidig ikke yderligere rentefald i 2020,« forklarer Mira Lie Nielsen.

Hvis vi får ret i vores prognose, vil det være ottende år i træk, at huspriserne stiger. Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom Nordea Kredit

Også Jyske Realkredit og Nordea Kredit forventer moderat stigende priser. Jysk Realkredit spår, at priserne stiger ca. 2 pct. mere end inflationen. Mens Nordea Kredit forudsiger en prisvækst omkring 3 pct.

»Hvis vi får ret i vores prognose, vil det være ottende år i træk, at huspriserne stiger,« siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit.

Sådan gik det i 2019 Forud for 2019 var boligøkonomernes forventning prisstigninger på huse på 2,5-4 pct, mens de fleste ventede, at ejerlejlighederne landede omkring 0.

Ifølge Finans Danmarks Boligmarked statistik steg huse de første tre kvartaler af 2019 3,2 pct., ejerlejligheder 0,5 pct. og sommerhuse 2,7 pct.

Boligsiden.dk, hvis tal går frem til og med november, viser lidt højere stigninger ikke mindst på ejerlejligheder, som ser ud til at stige over 4pct. for hele året - det samme som parcel- og rækkehuse.

Nordea forventer stigende priser, fordi de store rentefald i 2019 har gjort det billigere at finansiere boligen.

»Kombineret med en høj beskæftigelse og udsigt til yderligere stigninger i reallønnen i 2020 gør det boligmarkedet attraktivt for mange. Det, forventer vi, vil spille ind på både priser, handelsaktivitet, liggetider og afslag,« siger Lise Nytoft Bergmann.