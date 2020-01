Banker overser nye låneregler: Det kan blive dyrt for kunderne

Det er vigtigt, at bankerne overholder nye låneregler, der er indført for at undgå en boligboble.

Bankerne er igen begyndt at løbe større risici, når de låner ud til boligejere. PenSam Bank har således tilladt, at kunder låner til ny bolig, før de har solgt den, de bor i, konstaterer Finanstilsynet efter en inspektion.

Tilsynet har travlt med hvidvask i øjeblikket, men inspicerer også bankernes måde at håndtere boliglån på. Udlånsreglerne er nemlig blevet strammet markant i storbyerne - de såkaldte vækstområder.

Har man for stor gæld i forhold til indkomsten og har brug for fuld belåning - det har de fleste førstegangskøbere - kan man ikke selv vælge, hvilket lån man vil have. Så er der lukket for de helt korte flekslån og F5-lån uden afdrag.

Lånestramningerne er indført for at undgå en boligboble ikke mindst i København, hvor ejerlejlighedsmarkedet har været rødglødende. At låne ud selv om den eksisterende bolig ikke er solgt, er et fænomen, der i mange tilfælde blev brugt før finanskrisen.

Men dermed kan man skubbe kunderne ud i økonomisk uføre, fastslår Finanstilsynet.

»Finanstilsynet gjorde banken opmærksom på den betydelige risiko, det kan indebære for en kunde med to boliger, såfremt der sker et konjunkturskifte i økonomien og/eller en afmatning på boligmarkedet,« hedder det i Finanstilsynets redegørelse.

PenSam Bank løber også en risiko på anden måde. Eksempelvis er flere af lånene mere usikre, end banken selv forestiller sig.

Banken henvender sig til pensionskunder i PenSam og sidder tungt på andelsboligmarkedet. 50 pct. af alle udlån er gået til andelsboliger. Det gør banken ekstra sårbar, hvis der sker lovændringer eller prisfald på det marked.

Også hos Alm. Brand Bank er der langet mange boliglån over disken i de store byer. Men bevillingerne er foregået på så løst et grundlag, at der var fejl i opgørelsen af rådighedsbeløb, gældsfaktor og formue.

Alle tre elementer skal der være styr på, før der bevilges et boliglån - ikke mindst i storbyerne.

For Alm. Brand Bank er den slags usikkerhed gift. Det skyldes, at banken i de seneste fem år har haft en beskeden eller slet ingen basisindtjening.

»Finanstilsynet vurderer, at resultatets sammensætning ikke er holdbare på lang sigt,« lyder dommen fra Finanstilsynet.

I december indskærpede tilsynet reglerne om boligudlån i et brev til banker og realkreditinstitutter.

»Finanstilsynet ønsker at understrege virksomhedernes ansvar for at sikre, at der kun ydes lån, som låntagerne er i stand til at betale tilbage. Det betyder også, at virksomhederne skal give afslag på ansøgninger om lån, som kan være risikable for låntager,« hedder det bl.a. i brevet.