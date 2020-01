Pensionsselskab om aktiefald efter dræbervirus: Det er en opkøbsmulighed for den risikovillige

Det er lige nu svært at sige, hvor aktiemarkederne bevæger sig hen pga. coronavirussen fra Kina. Alligevel anbefaler PFA, at man som investor dypper tæerne.

Mandagens mærkbare fald på aktiemarkederne som følge af den dødelige corona-virus fra Kina, der også går under navnet Wuhan flu, er en opkøbsmulighed for den risikovillige investor. Sådan lyder det fra pensionsselskabet PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen i en note.

»Vi kan langt fra udelukke yderligere kursfald eller, at det hele løser sig lige pludseligt, og vi anbefaler derfor at ”dyppe tæerne”, dvs. gradvist købe op fremfor at gå all in på én gang. På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at Wuhan Flu vil slå det globale opsving ud af kurs, men vækstbekymringerne kan sagtens komme op til overfladen igen,« skriver Tine Choi Danielsen.

Ifølge PFA var det myndigheders tiltag for at stoppe spredningen, der mandag malede aktiemarkederne røde. Det danske eliteindeks, C25, sluttede dagen med et fald på mere end 2 pct., mens det ledende amerikanske S&P 500-indekst faldt med mere end 1,5 pct.

»Det står i stærk kontrast til udviklingen i 2002/2003, hvor SARS ramte. Dengang var der ikke så markant en effekt på aktiemarkederne. Hverken i Kina eller andre lande, hvilket hænger sammen med, at myndighederne var relativt passive sammenlignet med i dag,« skriver Tine Choi Danielsen, som peger på, at der bl.a. er indført rejseforbud i Kina, og at den kinesiske nytårsfejring er forlænget.

»Usikkerheden om, hvordan Wuhan flu udvikler sig, og dermed hvor længe Kina vil være ”lukket ned”, betyder også, at det i øjeblikket er svært at sige noget som helst om, hvor aktiemarkederne skal hen i nærmeste fremtid. Det er dog beroligende, at markederne i dag stiger. Men man skal forvente, at der vil være bølgegang i takt med udviklingen i Kina,« skriver Tine Choi Danielsen.

C25-indekset lå klokken 14.15 til at slutte dagen med et plus, og i USA peger futuresmarkedet på, at aktierne vil stige, når de amerikanske børser åbner.