Erhvervsstyrelsen mener, at ejerne af 14 gigantsommerhuse har udlejet deres hus så meget, at det er ulovligt. Feriehusudlejernes Brancheforening efterlyser klare regler.

Privates udlejning af sommerhuse er truet af en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen om, at en række ejere af gigantsommerhuse har udlejet dem ulovligt. Det mener Feriehusudlejernes Brancheforening, som kræver helt klare regler for, hvor meget sommerhuse må udlejes.

Erhvervsstyrelsen har varslet påbud til ejerne af 14 sommerhuse i Nordsjælland om at stoppe med ulovlig udlejning. De skal derfor sænke udlejningsfrekvensen for at undgå et egentligt påbud. Der er tale om en række meget store sommerhuse med plads til 14-30 gæster, solgt færdigindrettede med udlejnings- og serviceaftaler.

»Erhvervsstyrelsens varslinger til ejere af sommerhuse, der har været lejet ud 30-40 uger om året, er en administrativ stramning af reglerne, der kan ramme millioner af overnatninger i danske sommerhuse. Styrelsen skaber usikkerhed på et tidspunkt, hvor vi gerne vil have flere til at leje deres hus ud,« siger foreningens direktør, Carlos Villaro Lassen.

Carlos Villaro Lassen kalder det særligt absurd, at afgørelsen kommer lige efter, at politikerne har udvidet den periode, man må bruge sit sommerhus.

Han efterlyser derfor en konkret vejledning i, hvor meget de berørte og alle andre sommerhusejere må leje ud.

Hele konceptet med intens udlejning af gigantiske investeringshuse er et tegn på grådighed, hvor nogen er gået for vidt. Kim Juhlin, direktør for brancheforeningen Fritidshusejerne

Hos Fritidshusejerne, som er en interesseorganisation for sommerhusejere, så direktør Kim Juhlin gerne en vejledende regel for, at almindelige sommerhusejere kunne leje ud eksempelvis 25-28 uger om året uden problemer.

»Men denne afgørelse har intet med udlejning af almindelige sommerhuse at gøre. Det har altid været ulovligt at købe et sommerhus som en ren investering. Hele konceptet med intens udlejning af gigantiske investeringshuse er et tegn på grådighed, hvor nogen er gået for vidt,« siger Kim Juhlin.

Chefkonsulent Henning Boye Hansen fra Revisionsfirmaet BDO mener heller ikke, at den almindelige sommerhusejer bør være bekymret.

»Men det er helt uklart, hvor stort et sommerhus bør være, før man skal passe på. Det ville klæde Erhvervsstyrelsen – eller endnu bedre politikerne – at komme med konkrete regler for udlejning af sommerhuse, som man har gjort med Airbnb. Hvornår er noget en udlejningsfabrik, og hvornår er det et stort sommerhus,« siger Henning Boye Hansen.

Ifølge Erhvervsstyrelsen vejleder man på området via boligejer.dk og ved personlig henvendelse til styrelsen, da det er en sammenvejning af flere individuelle forhold, der afgør, om udlejning er professionel og dermed ulovlig.

