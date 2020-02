Efter politisk indgreb: Jyske Bank skærer luns af værdien af andelsboliger

Aftalen mod spekulation og hurtige gevinster på boligmarkedet får konsekvenser for andelsmarkedet, lyder det fra Jyske Bank.

Den politiske aftale om at begrænse boligspekulation, som et flertal på Christiansborg med boligminister Kaare Dybvad for bordenden indgik i sidste uge, får konsekvenser på andelsmarkedet. Sådan lyder det nu fra én af landets største banker, skriver DR.

Jyske Bank-koncernen har gennemgået sit eget udlån til andelsboliger på baggrund af indgrebet, og i den forbindelse er man i banken kommet frem til, at andelsværdierne nu ligger 15-16 pct. lavere. Ifølge Jyske Bank har man nemlig ikke friholdt andelsboliger med aftalen.

»Det vigtigt at forstå, at tingene hænger sammen her. En andelsboligs værdi hænger sammen med en udlejningsejendoms værdi, og når den falder i værdi, så falder andelsboligerne også i værdi,« siger Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank, til DR.

Udmeldingen fra Jyske Bank står i stærk kontrast til de umiddelbare udmeldinger, efter at aftalen blev offentliggjort.

»Det er en gavebutik uden sidestykke,« lød det fra Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

I Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF, var direktør Jan Hansen også glad for aftalen.

»Vi kan se, at man fra politisk hold har lavet en aftale, som er et rigtig godt værn for, at der ikke skal komme negative konsekvenser for dem, der bor i andelsboliger,« udtalte han.

Som en del af aftalen blev politikerne bag bl.a. enige om at drøfte forholdene for andelsboligerne endnu engang, hvis der skulle opstå "utilsigtede konsekvenser, herunder at andelsboligforeninger skulle komme i økonomiske vanskeligheder som følge af ændringerne".

Ifølge DR er Kaare Dybvad nu kaldt i samråd om aftalen.